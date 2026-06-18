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天文台取消所有暴雨警告 同一日内两度发黑雨 1998年以来首次

社会
更新时间：18:35 2026-06-18 HKT
发布时间：05:23 2026-06-18 HKT

天文台预料，与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东沿岸。天文台在中午发出黑色暴雨警告信号。天文台今日（18日）在同一日内两度发出黑色暴雨警告信号，是自1998年3月有纪录以来首次。今日一共发出4次黄雨、4次红雨，而两次黑雨生效时间则相隔6小时。

发出时间 暴雨警告信号
05:40 黄雨
11:15 黄雨
12:10 红雨
12:55 黑雨
15:05 红雨
15:40 黄雨
18:10 红雨
18:35 黑雨
20:30 红雨
21:05 黄雨

【22:25】天文台取消黄色暴雨警告信号。

【21:05】天文台再度改发黄色暴雨警告信号。

【20:15】天文台会在下午8时30分发出红色暴雨警告信号取代黑色暴雨警告信号，但本港仍有大骤雨及狂风雷暴，市民仍需继续保持警觉。

【19:05】天文台发特别天气提示，指现时本港天气恶劣，持续的暴雨会导致道路严重水浸和交通挤塞，市民应留在安全地方暂避。大雨可能会引致山洪暴发，河道亦可能会泛滥。市民请留意天文台的最新天气消息，以及电台或电视台广播的交通情况。

【18:35】天文台再改发黑色暴雨警告信号。

【18:25】天文台发特别天气提示，指强雷雨带正影响本港，天文台正密切评估是否需要改发黑色暴雨警告信号。市民请保持高度警惕，并留意最新天气消息。天文台另发雷暴警告，预料本港在未来一两小时可能受冰雹影响。

【18:10】天文台改发红色暴雨警告信号。

【17:50】天文台发特别天气提示，指位于珠江口以西的强雷雨带正逐渐靠近本港，预料未来一两小时本港的雨势将会再度增强。市民请保持警惕，并留意最新天气消息。

【15:40】天文台改发黄色暴雨警告信号。

【15:05】天文台改发红色暴雨警告信号。

【14:52】天文台会在下午3时05分发出红色暴雨警告信号取代黑色暴雨警告信号，但本港仍有大骤雨及狂风雷暴，市民仍需继续保持警觉。预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

【14:02】天文台发特别天气提示，指根据现时评估，黑色暴雨警告信号会至少维持至下午3时。

【13:50】天文台发特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在下午1时45分左右，塔门录得每小时约80公里的强阵风。

【13:30】天文台在下午1时30分发出山泥倾泻警告。

【13:00】天文台发特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在下午12时35分左右，大澳录得每小时约80公里的强阵风。

【12:55】天文台发出黑色暴雨警告信号。

【12:45】强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

【12:40】天文台发出之新界北部水浸特别报告。新界北部，尤其是打鼓岭一带，正受大雨影响。雨可能引致山洪暴发，市民应远离河道。乡村附近若有防洪警钟，村民亦应留意。

【12:10】天文台在12时10分发出红色暴雨警告信号。

【12:00】发局部地区大雨提示，指屯门区及元朗区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

【11:15】天文台于11时15分发布黄色暴雨警告信号，是今日第二度发出。

【10:00】天文台于10时发布特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

【09:45】在上午9时45分左右，大澳录得每小时约70公里的强阵风。

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天文台预测，本港下午及晚上天气多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大，气温介乎26°C至29°C。吹和缓至清劲南风，离岸及高地间中吹强风。

过去一小时雨量。天文台图片
过去一小时雨量。天文台图片
最高气温。天文台图片
最高气温。天文台图片
未来九天天气预报。天文台图片
未来九天天气预报。天文台图片

端午节风势颇大，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。周末期间大致天晴，但仍有一两阵骤雨。下周初天气酷热。

随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，未来一两日广东骤雨逐渐减少，下周初至中期华南天气酷热，天色普遍晴朗。预料偏南气流会在下周后期为广东沿岸带来几阵骤雨。

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