Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋业主9月起可望免补价出租单位予白表人士 名额3000 须按季缴准许费

社会
更新时间：22:41 2026-06-17 HKT
发布时间：22:41 2026-06-17 HKT

房委会资助房屋小组委员会明日（18日）举行会议，讨论两项涉及资助出售房屋的新措施，包括「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士。据了解，两项计划预计于今年9月推出，并拟交由具相关经验的房屋协会统一管理。

免补价出租计划 每季收取准许费

在未补价出租居屋方面，当局拟以先导形式推行，为期两年，名额共3,000个。计划容许持有单位达10年或以上的房委会及房协资助房屋业主，在毋须补地价的情况下，将整个单位出租予合资格的白表申请者，但不可分租。

房委会资助房屋小组委员会明日（18日）举行会议，讨论「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士。资料图片
房委会资助房屋小组委员会明日（18日）举行会议，讨论「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士。资料图片

据了解，当局拟要求业主按季缴交「出租准许费」，费用将参考差饷物业估价署的分区租金数据，按单位实用面积及征收比率计算，惟不会考虑景观、楼层或坐向等因素，具体征收比率仍有待敲定。租客须承诺单位不作非法用途，业主亦须声明单位无违反建筑物条例。至于现有针对绿表人士的出租计划则维持不变，合资格绿表租户继续毋须缴付准许费。

长者楼换楼计划  业主须年满60岁

至于「长者业主楼换楼计划」，所有业主须年满60岁或以上，并持有单位至少10年。合资格业主可在免补价情况下，于第二市场出售现有单位，但必须另购一个面积较小或位于较偏远地区的资助出售单位。

新安排旨在善用现有单位，同时为有意租住此类单位的白表家庭提供额外选择。当局将在计划推出时加强宣传，并于两年先导期结束后检讨成效。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
8小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
10小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
11小时前
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
6小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
8小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
12小时前
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
影视圈
10小时前
TVB主播贺子欣报新闻惊见脸颊「血痕」 眼红红出镜惹网民揣测背后原因：竟然冇人帮佢处理
TVB主播贺子欣报新闻惊见脸颊「血痕」 眼红红出镜惹网民揣测背后原因：竟然冇人帮佢处理
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
2026-06-16 19:03 HKT
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
11小时前