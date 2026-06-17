居屋业主9月起可望免补价出租单位予白表人士 名额3000 须按季缴准许费

房委会资助房屋小组委员会明日（18日）举行会议，讨论两项涉及资助出售房屋的新措施，包括「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士。据了解，两项计划预计于今年9月推出，并拟交由具相关经验的房屋协会统一管理。

免补价出租计划 每季收取准许费

在未补价出租居屋方面，当局拟以先导形式推行，为期两年，名额共3,000个。计划容许持有单位达10年或以上的房委会及房协资助房屋业主，在毋须补地价的情况下，将整个单位出租予合资格的白表申请者，但不可分租。

房委会资助房屋小组委员会明日（18日）举行会议，讨论「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士。资料图片

据了解，当局拟要求业主按季缴交「出租准许费」，费用将参考差饷物业估价署的分区租金数据，按单位实用面积及征收比率计算，惟不会考虑景观、楼层或坐向等因素，具体征收比率仍有待敲定。租客须承诺单位不作非法用途，业主亦须声明单位无违反建筑物条例。至于现有针对绿表人士的出租计划则维持不变，合资格绿表租户继续毋须缴付准许费。

长者楼换楼计划 业主须年满60岁

至于「长者业主楼换楼计划」，所有业主须年满60岁或以上，并持有单位至少10年。合资格业主可在免补价情况下，于第二市场出售现有单位，但必须另购一个面积较小或位于较偏远地区的资助出售单位。

新安排旨在善用现有单位，同时为有意租住此类单位的白表家庭提供额外选择。当局将在计划推出时加强宣传，并于两年先导期结束后检讨成效。