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每日杂志‧人物志｜曾任民安队参与八仙岭山火搜救 「法戒」看见挑战山野的因果

社会
更新时间：09:00 2026-06-18 HKT
发布时间：09:00 2026-06-18 HKT

当发生行山失踪事故，事主能否获救往往一线之差。今年4月，有老翁于屯门行山失踪，3日后在元朗大棠获救。事件中，僧人「法戒」于大棠关帝庙外发现事主散落的「波鞋」成为关键，最终搜救人员于附近密林寻获老翁。出家前，「法戒」是资深民安队队员，曾参与八仙岭山火等搜救行动，亦经历友人魂断雪山的哀痛。佛教重「因果」，这位抱持「人间佛教」入世参与理念的方外之人指，若能于出行前认识预防、应变及善后等「前因」，可免酿成山野意外的「恶果」。 

法戒抱持「人间佛教」入世信念，认为修行应立足于现实。
法戒抱持「人间佛教」入世信念，认为修行应立足于现实。
出家前，法戒是资深民安队成员，曾参与多次大型搜救行动。
出家前，法戒是资深民安队成员，曾参与多次大型搜救行动。

法戒法师现年70岁，过去1个多月，他模拟老翁迷路路线，多次往返大棠及屯门，并沿途分析记录，「希望走熟这一带路径，当再发生事故，可以出一分力。」

这天，法戒沿大棠山道直上枫香林，再走1公里往关帝庙。他称，4月4日中午，曾于千岛湖清景台附近遇到疑似失踪老翁，「当时雨势滂沱，彼此擦肩而过。」翌日早上，他经关帝庙往大榄涌水塘，于庙外10米山径发现一只深蓝色「波鞋」。连日大雨「波鞋」却未沾泥巴，加上横放路中极不寻常，但最后他让「波鞋」留在原位，继续前行。

法戒指横放路中的「波鞋」没沾泥巴，极不寻常。
法戒指横放路中的「波鞋」没沾泥巴，极不寻常。
法戒指横放路中的「波鞋」没沾泥巴，极不寻常。
法戒指横放路中的「波鞋」没沾泥巴，极不寻常。

发现波鞋线索成搜索关键

当日下午他得悉有老翁报失，怀疑「波鞋」涉事，立刻报警。4月6日大清早，他到关帝庙附近找寻不果，幸搜救人员最后在关帝庙右方一处隐蔽密林寻获失踪老翁，当时老翁仍清醒，脚上仅穿一鞋。

位处山腰的关帝庙是个三岔口，可通往大棠、千岛湖清景台及大榄涌三地，幅员广阔。老翁被困的斜坡位于荒废古道下极其隐蔽，平日人迹罕至。他合十说，「若非搜救人员锲而不舍搜索，后果不堪设想。」

至今他仍想不通，「老翁若迷路心慌，何解不到关帝庙暂避，反而走进隐蔽密林？」事后，他发现关帝庙外赤兔马铜像的马鞍离奇移位，未知是否与失踪事件有关，他笑说：「可能永远是个谜！」

法戒事后发现赤兔马铜像的马鞍离奇移位（箭咀所指位置）。
法戒事后发现赤兔马铜像的马鞍离奇移位（箭咀所指位置）。

法戒法师曾驻守民安队「特遣部队紧急救援中队」及担任分队指挥官，参与多次大型搜救。多年经验令他坚信，事故中当事人的生与死往往只差一线。

他直言，不能轻视现场任何线索。早年他到郊野公园搜索失踪男童，在一条小径中发现一堆不属动物的粪便。他称，成人一般会到草丛「解手」，推断便溺物属男童遗下，着队员于原地搜索，终寻回男童。

经历友人魂断雪山哀痛

1996年2月，八仙岭山火中，他与团队到场搜救失踪者。翌日下午，有队员发现仙姑峰附近马骝崖对下20米下山腰有树影晃动。他感到事有跷蹊，与众人前去查看，竟寻获估计是前一日从直升机堕下的受伤男童，立刻急救及送院。

然而，并非每次搜救都能尽如人意，当中亦有搜救行动与事主失之交臂，令他扼腕惋惜。他指，早年有外籍飞机师到八仙岭行山失踪，同行友人估计他独自登山，搜救人员便往山上搜索。数日后，搜救人员于山腰的临时指挥站嗅到怀疑尸体发臭味，其后于附近草丛寻获飞机师遗体，估计其失足堕山，可惜已无力回天。

平安寻回失踪者是搜救人员心愿，但即使推断事主已不幸往生，他亦希望寻回遗体，助家属释怀。2007年有市民独自到东涌行山后失踪，8日后义务搜救人员在心经简林附近的「倒碗崖」寻获遗体。当天他及团队亦自发到场搜索，并协助飞行服务队吊运遗体，送别死者。

他对家属的心结深有体会，提到10多年前，友人独自到瑞士攀登雪山后失踪。当地救援人员搜索2天后，以生还机会渺茫终止行动。友人的父母耿耿于怀，活在伤痛。他向两老解释友人已经罹难的事实，说服对方以友人的衣物举殡，往后家属亦渐走出阴霾。

吁出行前学习预防应变及善后

近年山野意外时常发生，有独行者疑中暑暴毙、有游客疑拍照时失足堕崖，亦有市民「即兴」行山时遇险失踪。虽是出家人，法戒对这些意外仍然关注。他指佛教着重「因果」，意外酿成人命伤亡的「恶果」显而易见，亦令人惧怕，惟若能认识预防、应变及善后的「前因」，于出行前做好准备，可望免除意外。

前往关帝庙途中，他遇到数人独自行山，有青年早上从石硖尾出发前去元朗，身上只带一瓶饮用水，亦有妇女及长者和跑步人士擦身而过。当日天文台发出「酷热天气警告」，元朗区气温逾摄氏34度，他指盛暑炎夏若未能及时补充水分及电解质，极易中暑不支，若是独自行山，更可能因未能求救而身陷险境。

法戒建议于渔护署凉亭设求救告示牌，列出求救电话及所在位置的经纬度坐标。
法戒建议于渔护署凉亭设求救告示牌，列出求救电话及所在位置的经纬度坐标。

低估风险是意外主因，事前规划行程及应变方案虽是老生常谈，但他仍希望有人听取执行，便功德无量。未来可能有更多市民及旅客到访郊野，他建议于渔护署凉亭或设施设求救告示牌或二维码，前者列出求救电话及所在位置的经纬度坐标，后者供游人扫瞄收集电子印章，一旦发生事故，当局可查阅系统，有助锁定失踪者最后出现的位置。

法戒2年前于泰国出家。
法戒2年前于泰国出家。
法戒去年到泰国修行。
法戒去年到泰国修行。

法戒于2年前在泰国出家，现时独居大棠，在家修行。问及出家人不是应当四大皆空、六根清静、不问世事，他解释自己抱持「人间佛教」的入世信念，认为修行应立足现实。去年他曾到台湾花莲参加雨灾后的清理工作，亦盼以自身搜救知识推广行山安全。早前他响应外国盛行的「和平之行」，立下今年内步行1000公里之约，祈愿世界和平。

法戒去年到台湾花莲参加雨灾后的清理工作。
法戒去年到台湾花莲参加雨灾后的清理工作。
法戒立下今年内步行1000公里之约，祈愿世界和平。
法戒立下今年内步行1000公里之约，祈愿世界和平。

因父亲与民安队结缘 同驻一队救灾抢险

法戒法师的前半生，与民安队结下不解之缘，背后隐含一段浓浓的父子情。早前他一身僧衣回到昔日的训练营地，发现半世纪前由父亲栽种的小树苗已长成大树，惊讶物换星移，时光飞逝。

法戒受父亲（蹲下者）启发，亦加入民安队的义务工作。
法戒受父亲（蹲下者）启发，亦加入民安队的义务工作。

法戒法师俗名黄国飞，1972年5月，未满16岁的「黄国飞」加入民安队，至2016年60岁前退役。他直言，加入民安队深受父亲启发。黄父于大埔王肇枝中学当校工，工余加入民安队义务工作，他们一家亦居于该校。黄父经常带他参观民安队周年大会操等不同活动，令他对民安队工作渐感兴趣，而1962年台风「温黛」袭港，更成了转捩点。

感叹父亲栽种小苗已长成大树

当时，大埔出现风暴潮，尚未填海的元州仔渔村沦为泽国，年仅6岁的他目睹父亲落水救人，视其为偶像。其后受灾渔民到该校暂住，他与渔民一起生活，「深感天灾无情，立志从事救灾抢险义务工作。」数年后，他瞒着父亲加入民安队，两父子驻守同一小队，黄父更是小队队长。

1973年，元州仔渔村的棚屋发生火警。当时他及父亲沿铁路跑到黄宜坳下方的棚屋救援，协助消防员拉喉射水，并疏散未受波及的棚屋居民，其间为伤者包扎敷治，父亲则与消防员疏散其他居民。

此外，法戒擅长模拟受伤情况的特效化妆，以逼真著称，于定期演习及训练中大派用场。他亦出任训练导师，并到内地交流。他称昔日的「黄国飞」性子急、嗓门大、要求高，被学员称为「魔鬼教练」，惟他以学员于搜救行动中屡获嘉许为荣。

法戒法于民安队服役时，曾到内地交流。
法戒法于民安队服役时，曾到内地交流。

早前，他重回大榄涌的民安队圆墩营地，看到1970年代父亲于营地一处草地栽种的小树苗，已长成参天大树。如今他亦已出家，成为方外之人，深感物是人非，生命无常。

记者：关英杰

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