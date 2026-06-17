港灯引入AI推「智能监测・风险预控」 全面提升应对极端天气和紧急事故能力

风季将至，为应对极端天气并提升突发事故应变能力，港灯正积极运用人工智能和科技，全面推行「智能监测・风险预控」策略。此策略透过大数据分析进行预警，配合定期演练和优化沟通机制，全力保障风季供电稳定安全。

南丫发电厂构筑预警体系 自研网络精准抗洪

港灯南丫发电厂目前已提早完成风季部署。除了设置防洪墙、可拆式挡水板，以及将新建主要设施设于主水平基准（PD）+7.0米的地基外，厂方亦扩展了水浸监测网络并增设气候潮汐监测站。

现时厂内多个关键发电机组辅助设施已逐步安装新一代水浸侦测系统。一旦遇上风暴潮且水位达警戒水平，监测网络便会透过工程团队自主研发的远程广域内部网络「港灯智连网」即时向控制中心发出警报。系统将于年内扩展至覆盖约80个监测点，并实时监测风速、雨量等数据，减低极端天气对发电设施的影响。

AI注入输配电系统 高危变电站防洪升级

「智能监测」技术亦全面延伸至输配电系统。现时全港约50个变电站已引入结合AI分析的远程监察系统「港灯智慧电网通」，让团队即时掌握设施状况并迅速应对突发情况。预计年内「智慧变电站」数目将增至约80个，基本覆盖主要供电区域。

同时，港灯积极推行「风险预控」策略，为未达最新防洪水平的变电站升级防洪设备。目前，所有位于海岸线100米范围内被评估为「高水浸风险」的变电站升级工程均已完成。另外133个范围外但具较高风险的变电站亦已全面完工，大幅强化整体的抗灾韧性。

港灯管理层今早与机电署署长潘国英率领的代表团开会

「风险预控」的思维同样体现于人手调配与跨部门协作。港灯管理层今早（17日）与机电工程署署长潘国英率领的代表团开会，检视大型事故及恶劣天气应变方案，并到访系统控制中心了解电网管理。

在社区紧急应变方面，港灯「危机管理小组」早前联同东区民政事务处、地区关爱队及物管公司进行联合实地演习，模拟变电站事故导致大范围停电。港灯随即启动机制调派流动电池储能车，并设立指挥中心迅速恢复供电。服务队亦「24 小时紧急事故联络及协调短讯群组」并配合关爱队，模拟为居民提供流动充电和临时照明。港灯强调，客户紧急热线将继续提供全天候服务，全力将极端天气对市民的潜在影响减至最低。