父亲节︱照顾不幸儿童 圣基道儿童院「不一样的爸爸」：「唔觉得辛苦，反而系开心！」

圣基道儿童院一直营办一系列住宿及非住宿服务，是全港提供最多儿童之家服务名额的慈善团体，主要支援失去父母、未能在原生家庭获得适切照顾，以及来自基层家庭的儿童及青少年。适逢下周日(21日)是父亲节，《星岛》记者日前访问了两位圣基道儿童院「不一样的爸爸」，他们多年来陪伴不同背景的孩子成长，包括成为寄养家庭家长7年的Sidney，以及在儿童之家服务达17年的廖Uncle。面对离别、情绪波动与日常压力，他们不约而同地形容照顾儿童「唔觉得辛苦，反而系开心」。

Sidney成为寄养家长7年 共照顾过6名小朋友

Sidney成为寄养家长约7年，共照顾过6名小朋友，现时正照顾两位分别5岁及1岁的儿童，其育有的两名女儿也一起协助照顾儿童。他说，一家人均喜欢小朋友，多年前已有成为寄养家庭的想法，但一直未正式行动，直至2019年外母离世，太太哀恸之情挥之不去，为分散太太的注意力，遂召开家庭会议，全家一致决定参加寄养服务。

寄养家庭「爸爸」Sidney照顾时间最长的小朋友是欣欣(化名)，由3个月大至3岁多，期间正值疫情爆发，3年来朝夕相对，关系变得极为亲密，不料接获通知，欣欣2个月后要返回原生家庭生活，全家都万分不舍，但仍鼓励孩子回到原生家庭生活。此后，他仍与欣欣的原生家庭保持联络，周末偶尔会带欣欣外出，延续这段情感。今年四月Sidney生日时，欣欣唱完生日歌后对他说，「你系我嘅Super Hero(超级英雄)」，令他惊喜又感动。

廖Uncle则是圣基道儿童之家8名男童的家长，他及太太Elaine姨成为圣基道寄养家庭家长近7年，此前曾于其他机构担任家长。他表示，最初是太太加入儿童之家工作，其后获她邀请一同协助，起初担心难以适应，幸获太太鼓励，又被告知院舍运作如家庭模式，不难适应，于是尝试加入，结果一做便是17年。

谈及照顾寄养儿童的心得，廖Uncle认为最重要是陪伴，故此担任家舍的「康乐队长」，经常构思新活动，带儿童到不同地方游玩，又经常与他们做运动、玩游戏，但往往输给对方，「他们经常找我打篮球、玩象棋，每当我输了，都会很兴奋说『终于赢了你了』」。

廖家生活充满欢乐，但亦有感触之时，廖Uncle说最近一位在家舍住了6年的舍友因年满18岁需要离开，在离别前的一晚，这位一向寡言内向的男孩竟然主动拥抱他，流泪道别及致谢，令一向刚强的他也不禁流下感动泪水。

至于照顾孩子有何挑战，廖Uncle说院舍小朋友背景各异，部分人情绪波动较大，有时会大叫、扫跌物件、弄散玩具，甚至影响其他小朋友，这刻他会将情绪激动的孩子带到旁边冷静，或与太太商量处理方法，尽量保持整体气氛稳定。Sidney指其照顾婴幼儿为主，情绪爆发较少，但初来时需要时间适应，大部分孩子一星期内已能放开心态，把寄养家庭当成自己家，「看着孩子从只会饮奶到学走路、学讲话，每一步都带来满足感，唔觉得辛苦，反而系开心」。

回顾以往父亲节，两位「爸爸」笑言，小朋友通常偷偷准备惊喜，其中廖Uncle 说小朋友会躲在门边等他回来，一窝蜂冲出递上贺卡，内容写满祝福，令他十分感动；Sidney笑言，小朋友喜欢送画作，更会逐个介绍画中人物，「但永远只有我一个短头发，一眼就认得出」。

两位「爸爸」一致认为，若有意加入寄养家庭或儿童之家，最重要是有耐性、真心喜欢小朋友，强调照顾者在付出的同时，往往收到意想不到的回报，「施比受更有福，能够用心照顾小朋友，本来就是一种福气。」

记者：蔡思宇

摄影 : 何家豪