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端午金多宝｜头奖8000万明晚搅珠 中环士丹利街投注站市民冒雨买心水号码

社会
更新时间：18:53 2026-06-17 HKT
发布时间：18:53 2026-06-17 HKT

六合彩端午金多宝明晚搅珠，若一注独中，头奖估计高达8,000万港元。中环士丹利街投注站今日( 17日 )下午4时有不少市民投注，有市民特意买了「心水号码」，称若中奖会捐一部份做慈善，其余则留给儿子；也有市民表示就算最后只是中细奖亦很开心。

中环士丹利街幸运投注站 市民冒雨「博彩数」

六合彩端午金多宝搅珠将于明晚9时30分举行，截止售票时间为搅珠日晚上9时15分。《星岛》记者今日下午4时前往中环士丹利街投注站，现场或受天雨影响，人流未算很多，但仍有不少市民前往该传统热门投注站投注。

​受访市民普遍买的是电脑随机号码奖券，市民冯女士表示，今次她买了2张自选号码和3张电脑随机号码奖券。她说，家人认为这样比较容易中奖，久而久之便成习惯，所画的自选号码也多为家人的生日和自己喜欢的幸运数字。被问到若中头奖会如何运用，冯女士表示会拿出几百万元做慈善，而剩下的部分则会留给儿子。

中环士丹利街投注站为多年来数一数二最多人中头奖的投注站。市民潘先生表示，知道这家投注站特别旺，今日正好路过，便花了110元投注。谈到若中头奖有何打算，他表示如果幸运中奖会先存起奖金，慢慢规划。他笑言，即使最后只中了几千元也会很开心，会拿去「食下饭开心下」。

​市民萧先生则买了100元六合彩奖券，坦言自己主要是参与一下，毕竟中头奖难度极高。不过，若真的中奖，他表示最少会捐出10%做慈善，其余则会先用作储蓄，目前未有具体想法，他笑指「中咗先算」。

记者：周育莹

摄影：吴艳玲

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