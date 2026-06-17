昂坪360二十周年︱推「1+1优惠套票」 港人专享半价：水晶+标准缆车来回成人票价$165

昂坪360今年迎来20岁生日，即日起推出「1+1缆车优惠日间套票」，以半价预售，所有本地居民购买一程水晶车厢及一程标准车厢门票，均可享有半价优惠。

即日起至8.31 港人可以半价预订「水晶+标准」日间门票

由即日起至8月31日，市民可在昂坪360官方网站，以半价预订来回缆车 （一程水晶及一程标准车厢）日间门票。成人门票原价330元，现特价165元；长者及小童门票原价分别为195元及185元，优惠后票价分别为97元及92元。门票使用日期为2026年6月23日至8月31日。此套票不适用于缆车夜航。

购票连结：http://bit.ly/3QfpUCZ

20周年庆典联手 24 品牌打造主题缆车

此外，由6月23日起，昂坪市集将率先开始二十周年庆典。退役缆车首次「落地」变身二十周年主题「打卡」装置，麻雀、冰室、地铁站等「港味」满满场景将在市集各处呈现，市民更可在装置旁收集印章自制明信片，与亲友分享快乐。昂坪360更首次为全线108架缆车换上主题新装，其中24架缆车与本地及国际知名品牌携手，打造24架独一无二品牌主题缆车。

昂坪360董事总经理董沛铨说，20年来，昂坪360共接待过2,600万名宾客，与香港人一起成长。作为20周年头炮，很高兴能以「1+1 缆车优惠日间套票」半价回馈本地居民。他指，本月底将宣布更多庆祝活动，市民将可体验夜间缆车之旅，全线108架缆车换上夜光新装，昂坪市集更会化身怀旧霓虹灯大道，让大家来亲身感受这场前所未有的盛会。

二十周年庆典将在入夜后继续，昂坪360今年暑假将推出缆车夜航体验，届时全线将化身「夜光缆车」，在夜幕下为市民带来沉浸式视觉飨宴。昂坪市集则会摇身一变成为怀旧霓虹灯主题大道，搭配夜间音乐会，让市民在璀璨光影与旋律中，感受日与夜截然不同的氛围。夜航体验票价、音乐会表演嘉宾及更多详情，将于今月底起陆续公开。

昂坪360今年喜迎二十周年 即日起推出水晶+标准缆车来回日间套票半价预售

本地居民「1+1缆车优惠日间套票」优惠价：

成人：港币$165（原价：港币$330）

小童：港币$92（原价：港币$185）

长者：港币$97（原价：港币$195）

售卖日期：6月17日至8月31日

使用日期：6月23日至8月31日

详情：由2026年6月17日至8月31日，本地居民可于昂坪360官方网站以半价预订来回缆车 (一程水晶及一程标准车厢) 门票。门票包括来回缆车(一程水晶及一程标准车厢)门票乙张。门票使用期为2026年6月23日至8月31日。

以此优惠购买门票之市民须在到访当天亲身于东涌或昂坪缆车站售票处出示证明文件、如香港身份证、以作证明核实本地居民身分，方可乘坐缆车。此套票不适用于缆车夜航。