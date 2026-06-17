Skytopia︱陈美宝：机管局正与发展商研11 SKIES商场定位 增娱乐及餐饮元素 料2028年营运

行政长官于《2025年施政报告》中表示推进扩大机场城市发展。运输及物流局局长陈美宝今日( 17日 )表示，鉴于近年消费者及旅客的行为模式有所转变，机管局正与11 SKIES发展商紧密商讨，规划商场日后的定位、主题、行业组合和营运模式，当中包括增加娱乐及餐饮的元素。随着SKYTOPIA大部分项目（包括游艇港湾、亚洲国际博览馆二期及「机场东涌专道」项目等）将由2028年起陆续落成，11 SKIES商场部分亦预计于2028年起投入营运，以配合SKYTOPIA的整体发展。

机管局会检视包括11 SKIES在内各项目发展模式 适时调整策略

陈美宝回复立法会议员提问时表示，机管局会因应市场环境及发展需要，持续检视和评估包括11 SKIES在内各项目的营运及发展模式，并适时调整策略。由于有关评估涉及商业敏感资料，现阶段并不适宜提供详情。

投资者反应踊跃 认同SKYTOPIA发展潜力

陈美宝表示，在政府的政策支持下，香港机场管理局一直为推动机场城市发展计划SKYTOPIA积极招商引资，并有序推进各项目发展，包括游艇港湾、亚洲国际博览馆二期、艺术生态圈，以及自动驾驶系统等。项目以航空产业为基础，发展集高端旅游、艺术、游艇及水上活动、流行文化等休闲元素于一身的新地标，为香港和粤港澳大湾区的经济发展注入新动力。自2025年1月公布扩大机场城市发展蓝图以来，机管局主动接触本地、内地及海外潜在投资者。投资者反应踊跃，市场对新项目深感兴趣，并认同SKYTOPIA的发展潜力。

亚洲国际博览馆二期预计2028年落成

她指各个发展项目现正有序推展，当中艺术与珍品仓储设施已完成招标程序，预计将于2027年初投入营运；亚洲国际博览馆二期工程已启动，预计于2028年落成；游艇港湾方面，机管局正就港湾及其配套设施邀请市场提交发展意向书，预计项目将于2028年起分阶段完成。机管局亦正同步就艺术产业生态圈、空运鲜活市集等其他项目进行规划。作为机场城市发展蓝图的一部分，11 SKIES的发展及营运亦会配合SKYTOPIA的整体规划。

至于11 SKIES现时已启用办公大楼及停车场。办公大楼毗邻港珠澳大桥香港口岸，方便为两地居民提供服务的公司进驻，切合深化大湾区融合发展的方向，与机场城市和香港发展的整体定位互相配合。

为配合SKYTOPIA的发展，机管局将继续发展自动驾驶系统。连接机场岛与港珠澳大桥香港口岸的航天走廊项目预计于年内启用，将成为香港首个商业营运的自动驾驶运输项目。将航天走廊项目伸延至东涌市中心的「机场东涌专道」项目亦正动工，预计于2029年启用。项目落成后将大大加强香港国际机场与东涌的交通连接，便利居民及旅客往来机场、港珠澳大桥及周边商业设施。此外，作为粤车南下的一部分，机管局亦会于今年7月推出「易泊游」泊车转乘服务，方便来自广东及澳门的旅客到香港旅游和到访未来SKYTOPIA的各项设施。机管局亦会持续在机场及机场城市内的公共活动空间，举办多元化的市场推广及活动，例如日前于机场二号客运大楼举行的博览及招聘会，以及不同音乐表演等，加强宣传及带动人流，吸引本地及访港旅客前往机场岛。