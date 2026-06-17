肝癌｜中大医学院揭使用抑制剂联同免疫治疗 可提高病人存活期两至三成

肝癌是本港第三大癌症杀手，不少患者确诊时已届晚期、无法靠手术切除肿瘤。惟即使是一线治疗的免疫疗法，亦仅对两成患者有效。香港中文大学医学院今日（17日）就公布一项研究，揭示肝癌患者体内的一种免疫细胞会「除废喂食」，即吞噬已死的细胞，再将之转化为养分，供应给肿瘤细胞，助其生长及提高抗药性。透过抑制此养分，联同免疫治疗，实验小鼠的肿瘤于4周后明显缩小。医学院肿瘤学系教授陈林指，今次研究亦发现其他癌症中亦有类似机制，认为研究结果有望改变现时癌症的治疗策略。目前团队正与药厂合作，期望尽快展开临床研究，预计两至三年会有结果。

「TREM2+ LAM」有望新型的「联合疗法」靶点

陈林指出，肝癌在亚洲、中国等地区特别流行。对于无法以手术切除的晚期肝癌，免疫治疗是一线的治疗方法，但当中亦仅得两成病人有效，且患者有机会出现耐药性。

医学院生物医学学院教授郑诗乐指出，人体免疫系统中，一款负责清理凋亡细胞的巨噬细胞「TREM2+ LAM」，会释出脂质；而肿瘤细胞则会快速吸收这些养分，继续生长，并发展出抗药性。

研究发现，对免疫疗法「PD-1阻断剂」无效的肝癌患者，有体内的「TREM2+ LAM」明显较多，而此类病人的恶化速度较快、存活期亦较短。结合小鼠实验结果，透过使用「TREM2抑制剂」及「PD-1阻断剂」，可解决肿瘤耐药性问题，令小鼠肿瘤明显缩小。

郑补充，小鼠实验中亦发现，透过抽血便可确认其体内的「TREM2+ LAM」水平。日后的肝癌患者，或可透过抽血检测，确认是否会对免疗治疗出现耐药性等等，为精准疗法带来新方向。他预计，对于免疫治疗无效的肝癌病人中，有约4至5成个案属于「TREM2+ LAM」较高的个案，「10个病人入面，有4、5个病人有『TREM2』高，就可以针对帮到呢4、5个病人。」

陈林表示，目前团队正积极探讨与药厂展开临床研究，暂时未知有关疗法对人体的实际成效，但亦对其前景感到乐观，估计至少可延长病人存活期两至三成。另外，他又提到，参考文献及相关数据，「三阴性乳癌」、「非小细胞肺癌」等个案中，对免疫疗法效果不佳的病人，同样有「TREM2+ LAM」较高的情况，反映研究结果或有望为多种癌症带来治疗希望。

记者：伍万庭