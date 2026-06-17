蚊患︱食环署研引入内地智能捕蚊器 以诱蚊剂和紫外线灭蚊 透过AI自动识别蚊类别和数目

蚊患增加登革热及基孔肯雅热等疾病的传播风险。九龙中杨永杰今日（17日）在立法会大会提出口头质询，询问食环署自去年8月起将强化控蚊工作的启动门槛由分区指数达20%降至指数介乎10%至20%后，至今已触发行动的区域数目及频率为何，以及会否考虑进一步下调启动门槛。署理环境及生态局局长黄淑娴指出，由去年8月至今年5月，分区诱蚊器指数录得10%或以上共有128次，涉及52个监察地区。按照强化机制，食环署召开了跨部门地区灭蚊专责小组特别会议，并有通知受影响地区内加入了快速预警系统的屋苑，建议其管理公司和住户采取控蚊措施。

食环署共进行逾29万次巡查 提79宗检控发159张法定通知书

黄淑娴表示，因应近月诱蚊器指数上升，食环署已在各区加强控蚊工作。在诱蚊器指数大幅回落前，各分区环境衞生办事处会每月召开专责小组会议。在今年1月至5月，食环署共进行逾29万次巡查，并就蚊子滋生情况提出79宗检控和发出159张要求移除积水或积水容器的法定通知书。此外，食环署已于全港放置3 000多个可同时抑制幼虫生长和消灭成蚊的新型捕蚊器，并建议其他部门在各自的场地使用。截至今年六月初，食环署联同教育局在中小学和特殊学校内设置了980多个新型捕蚊器。食环署亦联同发展局，透过建造业议会向地盘和相关人员发出《给建筑地盘的防蚊指引》，提醒从业员加强防蚊及个人防护。

她续指，食环署已在全港放置3,000多个新型捕蚊器，可同时抑制幼虫生长和消灭成蚊，并建议其他部门在各自场地使用。截至2026年6月初，食环署联同教育局已在中小学和特殊学校设置了980多个新型捕蚊器。食环署亦联同发展局透过建造业议会向地盘及相关人员发出防蚊指引，提醒从业员加强防蚊和个人防护。

黄淑娴表示，考虑到2026年的控蚊工作已在各区全面加强，以及不同程度资源投放的效益，政府现阶段无计划将启动强化控蚊工作的门槛进一步下调。食环署会密切留意各区蚊患情况和控蚊成效，动态评估调整启动门槛的需要。

正实地试验从内地引入的智能捕蚊器

她续指，食环署积极引入合适的新技术和产品，以加强灭蚊成效。就新型灭蚊科技，食环署已初步研究其原理，并将购买相关仪器作实地试验，以评估其效能及在香港应用的可行性。另外，食环署正实地试验从内地引入的另一款智能捕蚊器，该仪器利用特制诱蚊剂和紫外线捕捉成蚊，并能透过人工智能（AI）识别技术，自动识别蚊子类别和数目以生成统计数据，协助署方制定更具针对性的防治措施。现时亦已使用灭蚊机械犬、无人机及电动爬梯机等工具。

杨永杰追问，政府在引入这些新科技时的主要考虑因素，以逐步实现「无蚊公园」或「无蚊屋苑」的目标。黄淑娴回应指，食物环境衞生署及衞生防护中心一直与内地及其他地区保持密切联系，以了解控蚊科技的最新发展。她指出，引入新科技首要考虑其成效，即是否能达到预期的控蚊效果；其次是评估该技术引入香港后，在本地应用时会否出现问题或其他影响。当局在证实有关科技的成本效益、效能及实用性均符合要求后，便会争取资源并适时推广。

梁文广提问会否对蚊患严重区域采额外措施

九龙西梁文广关注本港蚊患及传播登革热的风险，引述6月16日公布的首阶段分区诱蚊器指数，其中长沙湾区的指数由5月份的25.7%，大幅飙升至6月份的57.7%，显示即使当局在指数超过10%时已启动强化控蚊工作，成效仍未能有效解决区内蚊患。并询问当局会否针对极严重蚊患区域采取额外防范措施。

黄淑娴表示，在录得两宗本地登革热个案后，当局除了召开跨部门会议外，亦已去信房屋署及康乐及文化事务署等部门，督促加强控蚊工作。当局已联同食环署及相关部门，前往出现个案的大埔区及深水埗区实地了解工作。同时，食环署分区总监每个月均会与相关部门及持份者举行跨部门会议，致力做好防蚊灭蚊工作，期望在雨季期间令蚊患情况受控。

陈凯欣促等高风险地区增人手减蚊

选委界陈凯欣追问，指当局过去多次讲解各项新防蚊科技，如机械犬、无人机及电动爬楼梯机等，但社区现正面对迫切的蚊患问题，长沙湾区的白纹伊蚊诱蚊器指数高达57.7%，创下历史新高。她指出，将机械犬投放至山上运作，根本无法解除长沙湾等市区的迫切危机。促请当局针对深水埗等高风险地区，交代具体增派人手及加强灭蚊的方案。

黄淑娴回应时表示知悉相关情况，并指在深水埗区早前出现本地个案后，当局已即时开展一轮防蚊工作。目前该区已无新增本地个案，亦未见本地持续传播，显示当时的情况已受到控制。

她承认最新公布的长沙湾蚊患指数非常值得重视，将会联同各部门及持份者，进一步加强区内的防蚊与灭蚊工作。若有合适、适切的科技能有助于处理蚊患，亦会积极应用，并与相关部门及持份者分享，务求尽快将蚊患指数降至安全水平。

记者：李健威

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