洪水桥拖尸案︱被告称助女友地狱式减肥 禁食棍扑10天不准睡 女友曾称好痛苦问：点解要咁？

29岁无业男子涉于2022年4月在洪水桥住所内用棍击毙30岁女友，途人发现他拉的板车露出人脚，他被捕后警诫下称：「我一时错手用棍仆死咗佢」。他否认谋杀及阻止合法埋葬尸体两罪，案件今于高等法院续审。被告在录影会面中称他为协助女友减肥，10日不让女友入眠，「契家姐话佢有胖死症，唔可以俾佢瞓」。他不断殴打女友以阻止女友入眠，直至女友被打至毫无反应。他称「都系我错手」，「得我打过佢，无人打过佢」，他发现女友死后「谂唔到边度有咁深嘅坑可以埋咗佢」，最终决定前往警署自首。

称为女友进行地狱式减肥用棍扑不准瞓

被告吴家声否认于2022年4月28日至4月29日，在香港元朗富安花苑某单位谋杀叶芷清及阻止合法埋葬叶芷清的尸体。被告拟承认误杀罪，但不获控方接纳。死者验尸结果显示头部和身体多处受伤，头顶有钝器引致的伤痕，后脑位置大面积出血，身体逾半遭腐蚀性物质烧伤，死因是窒息、头伤和烧伤。

控方在庭上播放被告的录影会面片段，警方起初问任何问题，被告也不回应，警方不断呼叫其名字时，被告则指自己「谂紧嘢」，但想不到如何回答问题，亦未有确实回答问题。警方让被告休息7小时后再进行录影会面，被告交代与契姐一家五口及死者同住涉案单位，他确认曾在警诫下称：「呢个系我女朋友嚟嘅，我一时错手用棍扑死咗佢」，又指当时他认为女警疑似误会死者是男性，故向女警澄清死者是其女性女朋友。

被告吴家声在录影会面中提到，他们为死者进行地狱式减肥计划，为协助死者减肥已10多日不睡觉，被告指2022年4月27日晚上死者欲睡觉，被告「想唔俾佢瞓觉」，「有几下打佢背脊大力得滞 」，期间死者「系咁同我反抗」。被告遂询问契姐意见「佢面青口唇白仲打唔打好？」，其契姐则指死者患有「胖死症」，「唔可以俾佢瞓」，契姐建议被告「你打啦，打多阵啦」。

称曾阻止死者自淋通渠水反令自己手部「中招」

被告称死者以前减肥时，他多以非暴力形式叫醒她，他「都系吓醒佢、叫醒佢 」，「拉佢只手请佢起身」。他指契姐夫称死者「咩都唔惊，想佢惊下」。被告忆述死者被他「吓」至向他承诺「我唔瞓」后，死者便开始用通渠水「玩」，「开盖就咁淋落自己身上」，被告指他只曾把通渠水洒于地面刺激死者脚部，但死者好像「唔觉自己受咗伤」。

被告称死者有自虐倾向，忆述死者曾说：「我好痛苦呀，点解要咁呀？我过唔过到今晚？」，被告认为死者「可能知自己时日无多」，但被告称「你话你时日无多，唔通我送你一程呀？」。被告指多次制止死者以通渠水淋身，「佢要玩通渠水，唔通我阻止佢」，「我唔系唔想阻止，我已经制止咗好多次」，但他制止死者期间「只手已经中咗招」。

「我打佢背脊想佢背脊瘦啲」

他知道死者「减肥好攰」，禁食少饮水，令她头痛、头晕、渴睡。他又指死者曾向他称「做咩要咁做呢」，他向警方解释他并非不让死者进食，「系俾佢食无咁肥腻嘅嘢」。他忆述「我打佢背脊，我想佢背脊瘦啲」，而死者已「差唔多完成任务㗎啦，差唔多可以食番嘢」。

他一直阻止死者入眠，「我惊我俾契家姐闹，做咩俾佢瞓，我拉佢只手请佢起身」，但发现死者脚力不支、面青口唇白 。他指死者在2022年4月28日早上被实木棍打至毫无反应，「我话你加油，我等紧你呀，起身啦」，他发现死者双眼睁眼但不眨眼，听到死者发出鼻鼾声，发现死者皮肤已严重腐化。被告按契姐夫建议将死者拉往浴室冲身，尝试帮死者穿衣，但死者一动不动，令他心慌。

「错手」打死女友后以板车推尸到警署

被告自责说：「都系我错手」，他认为死者的死因是她曾把头撞到浴缸至头部流血，他即时为死者做人工呼吸及心外压急救15分钟，但他「救唔到」死者。被告称：「出啲咩事，我真系唔知点算，得我打过佢，无人打过佢」。

被告忆述他事后曾思索很多方法处理死者尸体，但最主要是死者太重被告「搬唔郁佢」，「我想埋咗佢，但谂唔到地方」，「谂唔到边度有咁深嘅坑可以埋咗佢」。他指死者灰甲发炎，他遂替其剪指甲，死者曾自行撞头流血，他便拿毛巾为其抹血后烧掉毛巾，只是为死者善后及想办法处理死者尸体已花一整天。

被告2022年4月29日凌晨决定以板车推死者尸体到警署，他指当时把死者「包到成只糭咁」，却听到尸体发出「啊」一声，不清楚死者「死咗未」，他指拖尸过程逾3小时的原因是「我眼瞓」。

案件编号：HCCC340/2024

法庭记者：刘晓曦