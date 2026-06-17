新皇岗口岸｜夏宝龙今早视察 邓炳强：全国人大常委会下周审议后 随即提交立会

新皇岗口岸何时开放备受关注。行政长官李家超一行今早(17日) 陪同中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，到深圳新皇岗口岸考察调研。期间，港深代表向夏主任汇报口岸重建项目的最新进展，当局亦简介了特区政府为落实 「一地两检」安排的本地立法准备工作。

保安局局长邓炳强今日在社交平台发文，指新皇岗口岸重建，是特区政府配合落实国家发展策略的重要工程。口岸落成开通后，将成为港深之间最主要的24小时客运陆路口岸，并引入「合作查验、一次放行」的创新模式，提升通关效率与旅客体验。

邓炳强提到，目前联检大楼主体结构已基本完成，港深两地正同步推进内部施工和设施安装。接下来，下周举行的十四届全国人大常委会第二十三次会议将审议关于授权香港对皇岗口岸港方口岸区实施管辖的议案。待取得人大授权决定及国务院批覆后，特区政府会随即向立法会提交相关《条例草案》，为落实「一地两检」提供本地法律基础。

邓炳强指，皇岗口岸重建项目不仅是一项大型民生基建，更是香港积极对接国家「十五五」规划，以及加快粤港澳大湾区基础设施互联互通的重要举措。衷心感谢中央政府的信任与支持，以及深圳市政府与保安局团队的紧密协作。新皇岗口岸的开通，为港深高水平合作与融合发展立下重要里程碑。他和团队会继续与深方保持密切沟通，敲定正式开通日期，并适时向公众公布，为市民缔造更高效、便捷的通关体验。

