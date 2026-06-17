触碰女学生腰部遭裁定11项普通袭击罪成 中学实验室男技术员判囚37日缓刑3年

49岁中学实验室男技术员被指2年间，多次在校内及科学馆等袭击4名女学生，包括触碰女学生腰部。男技术员早前否认普通袭击及非礼等12项控罪，经审后被裁定11项普通袭击罪成。辩方今于粉岭裁判法院求情指，被告「一视同仁」对任何人均会作出涉案行为，本案绝非被告利用其身份剥削学生，只是「咁啱系教学助理，（事主）咁啱系学生」。裁判官梁雅忻直言若非被告的身份，他与学生本无接触，法庭不认为被告的行为无心。惟念及被告过往品格良好，终将被告判囚37日，缓刑3年。

被告存心利用身份犯案且未露悔意

梁官指被告巫嘉明虽非正式教师，与4名事主在学校外有接触，但在女学生心中被告绝非平辈，被告必然知道自己在学校的身份比学生高，她们需听从及尊重被告。法庭不接纳被告无存心利用身份，不构成违反诚信的说法。梁官又言若被告是普通男人，学生根本不会与之交流，甚或信任被告至乘坐他的车，因此本案的背景有其严重性。

梁官提及被告无案底，亦有人为他求情，但始终事件导致4名女学生需经历审讯，被质疑及指控，法庭需纳入考虑。加上法庭目前仍未见被告展示悔意，相反他一直推搪是「小动作」等。梁官不接纳触碰异性的任何身体部位是无心无意之举，更喻被告若真有「小动作」应该正视。

梁官续指，本案的背景及场景与学校相关，学生本应在学校受保护，及感到安全放心。鉴于案情严重性，纵然被告初犯，梁官就每罪判处7天监禁，部分分期执行下，11罪合共判囚37日。梁官理解被告因本案承受压力，但属咎由自取，念及他过往纪录良好，梁官终判以缓刑3年。

求情称拍腰行为属被告习惯性小动作

被告巫嘉明被控10项普通袭击罪及2项猥亵侵犯罪，其中7项普通袭击罪案发于2023年9月至2024年9月7日期间，分别于某中学及香港科学馆发生，事主为W；2项普通袭击罪涉于2024年6月22日分别在红磡某餐厅及香港科学馆发生，事主为X；1项猥亵侵犯罪涉于2024年6月22日在私家车上发生，事主为Y；1项猥亵侵犯及1项普通袭击罪则分别于2022年及2023年在某中学发生，事主为Z。经审讯后，被告早前被裁定9项普通袭击罪成，1项普通袭击罪脱，另外裁定2项猥亵侵犯罪脱，交替2项普通袭击罪成，合共11项普通袭击罪成。

辩方今求情指，其中2名事主的创伤报告显示，二人的情况不理想。但辩方强调被告一直有「习惯性小动作」，不论对方身份或性别，被告均会作出涉案拍腰等行为，被告不能合理预见其行为对事主造成的后果。辩方又指被告绝无利用其教学助理的身份，剥削学生或满足任何目的，不涉及违反诚信，冀法庭判以非监禁式刑罚。

案件编号：FLCC585/2025

法庭记者：雷璟怡