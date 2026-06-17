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大坑西邨重建｜5户拒迁居民败诉须交还单位 其中1人入禀申请司法覆核

社会
更新时间：12:07 2026-06-17 HKT
发布时间：12:07 2026-06-17 HKT

香港平民屋宇有限公司早前入禀区域法院，起诉大坑西邨拒迁居民，审理后法官陈锦泉去年10月裁定平民屋宇未曾作出有权永远租住的承诺，合约中亦无持续更新租约的隐含条款，宣判平民屋宇胜诉，5名拒迁居民须将单位交还予平民屋宇，另须支付相关讼费。其中1名拒迁居民关伟建昨入禀高等法院申请司法覆核，明言「屋是我爸爸买」，要求取回合法居所。

区域法院法官陈锦泉去年10月于判词中指，各被告部分依赖的论据为，他们上一代家人已透过相关租购合约或销售协议，在50年代购入光民村平房的产权。陈官接纳平民屋宇一方的陈词，指相关合约仅涉及租用或购买一所「房舍」，而非业权或产权，而相关的占用许可证被撤销或房舍被拆卸后，房舍的权益亦相应消失。

因此陈官拒纳被告称保留光民村平房的产权，并在毫无理据下指「权益转移」令他们持有现时占用的大坑西邨单位的产权。陈官亦认为，各被告的家人当时得到了迁出光民村租金安排、津贴等，并未被剥削。陈官另根据各被告的敍述和文件等，判定各被告的家人与平民屋宇为租客及业主关系，亦判定租客不得挑战业主无业权的法律原则适用。陈官最终裁定平民屋宇全数胜诉，并命令各被告交还单位空置管有权，他们另须向平民屋宇支付相关讼费等。

案件编号：HCAL1100/2026
法庭记者：陈子豪

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