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2万元新生婴儿奖励金｜至今逾7万宗 涉款$14.4亿 会否延续计划？政府：正检讨

社会
更新时间：12:02 2026-06-17 HKT
发布时间：12:02 2026-06-17 HKT

政府在2023年《施政报告》以组合拳的方式公布一系列的鼓励生育措施，当中包括向合资格父母，就每名于2023年10月25日起出生的婴儿给予2万元的现金奖励（即「新生婴儿奖励金」），计划为期3年，至今年10月届满。

2025年出生数字仅3.17万 按年跌近14%

劳工及福利局局长孙玉菡在立法会大会回复书面质询时表示，截至今年5月31日，共接获约72,267宗合资格申请，并已向71,886名申请人发放奖励金，总共发放金额约14.4亿元。据回复的数据，出生登记数字由2024年的36,767名婴儿，跌至2025年的31,714人，跌幅达13.7%。

提问的选委界朱立威问及计划届满后会否继续推行、以及当局有否评估本港生育率的最新趋势，孙玉菡则回应指，计划的检讨仍在进行中，当中涉及分析数据和就相关课题进行深入剖析及考量。他指政府会在过程中参考议员及社会上曾就计划所提出的建议和意见。

居屋及绿置居2025︱4000份申请有参加「家有初生优先选楼计划」

至于现行各项鼓励生育措施对对鼓励生育的成效，政府回复指，根据税务局数据，2024/25课税年度分别有2,500及700名纳税人，因而获提高居所贷款利息及住宅租金的税务扣除限额。房屋措施方面，截至今年5月底，已有约7,400宗公屋申请在「家有初生优先配屋计划」下获缩减一年轮候时间，当中约1,300 宗已成功获安排入住公屋。

至于自「家有初生优先选楼计划」实施以来，「居屋2024」及「出售绿表置居计划单位2024」已有超过800个有初生子女的家庭成功购买单位。就「居屋 2025」及「绿置居2025」而言，房委会共收到约十万份申请表。当中超过4万份属家庭申请者类别，而参加「家有初生优先选楼计划」共有近4000份，占家庭申请者约一成，显示计划受家庭申请者欢迎。

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