内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑

80岁资深电影人黄百鸣（原名黄栢鸣）于2017年天马影视公布卖盘前，怂使胞妹在指定时间及价位购入天马影视股份，遭证监会起诉，经审讯后被裁定内幕交易罪成，早前被判监禁5个月、罚款逾9.9万元，另须向证监会支付37万诉讼及调查费用。黄百鸣其后获准以20万元保释等候上诉，惟黄今到西九龙裁判法院申请撤销保释，获裁判官高伟雄批准，黄遂须即时服刑。

《星岛》得悉，黄百鸣早前以书面形式通知法庭，表明会继续提出推翻定罪的上诉，但现阶段决定撤销保䆁申请，同意即时服刑，换言之，黄百鸣今日起就5个月刑期在惩教所服刑。

案件编号：ESS1735/2025

法庭记者：王仁昌