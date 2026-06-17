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煽惑投白票 前中大学生会会长苏浚锋质疑罪行违宪 终极上诉遭驳回

社会
更新时间：10:16 2026-06-17 HKT
发布时间：10:16 2026-06-17 HKT

前中大学生会会长苏浚锋2021年立法会选举期间，转载前立法会议员许智峰的帖文，被控煽惑他人投白票罪，在原审裁判官裁定条例合宪后认罪，判监2个月缓刑年半。苏浚锋早前上诉罪行违宪被驳回，再上诉至终审法院质疑涉案罪行侵犯言论自由，法庭不应循狭义理解「有效参与」为到票站投票。首席法官张举能指政府举办选举为了让议员取得民意授权，若投票率低便会损害民意授权。终审庭今早一致驳回上诉。

上诉申请人为苏浚锋，由大律师詹廷锵代表；答辩人为香港特别行政区，由资深大律师余若海代表。苏浚锋早前以案件呈述方式提上诉被驳回，今向终审庭上诉，质疑涉案罪行违宪，侵犯表达自由及法律面前一律平等的权利。

被告苏浚锋被控于2021年10月30日至12月15日，在2021年立法会换届选举，藉公开活动作出非法行为，即在个人Facebook专页上转载许智峰同年10月29日的帖文，而该帖文煽惑投票的人以任何方式处置选票，以致使该选票被视为无效。

案件编号：FACC3/2025
法庭记者：陈子豪

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