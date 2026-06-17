私楼渗水新程序7月16日起全面推行 最快14个工作天发维修通知

由食环署及屋宇署组成的联合办事处（联办处），将于7月16日起全面推行调查私人楼宇渗水的新程序，透过优化流程、科技应用，以及推动业主自行调解，大幅缩短调查及处理时间，由接获举报后起计，以往平均需时逾70个工作天，缩减至最快14个工作天即可向涉事单位发出「建议维修通知」。

食环署副署长（环境衞生）姚继卓接受访问时表示，新程序在第一阶段除了使用原有的电子湿度仪外，亦配合以往在第三阶段中使用的红外线热成像分析，在楼下单位内直接判断天花表面温差，以快速判断渗水源头。若有合理怀疑，最快14个工作天内会向楼上单位发出「建议维修通知」，要求自行检测或维修。若业主收到通知书28天内仍未检查和维修，联办处将入屋测试，同步进行以往的第二及第三阶段测试，使用微波断层扫描加快确定源头。

姚继卓：28日并非「死线」

姚继卓补充，对比旧制分成三阶段，先由食环署在受影响单位进行湿度测试，若湿度值达35%以上才立案；第二，在楼上单位的排水管倒入色水进行测试，观察是否渗至楼下；第三，由屋宇署委聘承办商进行地台蓄水、墙壁洒水、红外线热成像分析和微波断层扫描等测试，以往由接获举报后起计，平均需时71个工作天。若成功找到源头，会发出「妨扰事故通知」要求处理，但过程往往因楼上业主拒绝配合或拖延，令楼下住户长期受渗水之苦。

联办处以往确认渗水后，会发出「妨扰事故通知」，着令引致渗水的单位业主在期限内处理；若业主不遵从，则会考虑提出检控，并进一步向法庭申请发出「妨扰事故命令」。而新程序下会先发出「建议维修通知」，一旦业主不积极或不配合，逾期后才会发出「妨扰事故通知」，并收回最少1.7万元检验费用。姚指，28日并非「死线」，若业主已积极跟进，但因工程复杂未能如期完成，可酌情延期，但不容许以「拖延」为由推迟。

他强调，新程序更依赖楼上楼下业主之间的协商，物管公司是当中重要一环，为此，已向持牌物管就处理楼宇渗水提供指引，并安排前线人员接受调解培训，协助住户们就维修及赔偿达成共识。按照过去经验，参与「物管公司协助处理住宅楼宇渗水计划」的屋苑有约七成个案，可在第一阶段前自行调解，毋须政府介入，现时已有超过200个屋苑参与，联办处亦会借出湿度监测仪器，以协助初步判断。

吴珮仪：网页上载香港测量师学会提渗水检测和维修「懒人包」

为协助业主处理渗水问题，联办处将提供资讯及财政两方面的支援。屋宇署副署长吴珮仪表示，除了检测和维修讲座外，联办处的网页上载由香港测量师学会提供的渗水检测和维修「懒人包」，包括识别渗水迹象、简易测试、实用维修建议等资讯。

此外，联办处设有合资格的专业人士及从业员名单，以及参考费用；亦会询问其意向是否有意提供渗水检测及维修服务，并做上标记，现时已收到约400个回复，日后会持续更新，以便业主搜寻适合人士。香港测量师学会亦设有「白名单」，审核其过往工程纪录，有否收到投诉等，以确保质素。

财政援助方面，联办处提供资助及贷款计划，包括屋宇署的「楼宇安全贷款计划」及市建局的「有需要人士维修自住物业津贴计划」。吴珮仪透露，为配合新程序的28天检查和维修限期，署方将加快申请程序，最快5个工作天初步批核，让业主尽快得悉是否合资格申请；若资料齐全，14个工作天可获首笔款项。

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩