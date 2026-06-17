天文台特别天气提示：预料强阵风继续吹袭香港 大澳录得70公里强阵风

天文台表示，受低压槽影响，明日广东沿岸及南海北部间中有大骤雨及狂风雷暴。随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，广东骤雨逐渐减少，端午节天色好转，周末至下周初天气渐转酷热。

【15:30】天文台预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在下午3时15分左右，沙螺湾及大澳分别录得每小时约70及70公里的强阵风。

【12:00】天文台特别天气提示：强雷雨区持续于珠江口以南一带发展并逐渐靠近本港，未来两三小时本港可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【07:30】天文台特别天气提示：与低压槽相关的强雷雨区正影响本港以南海域，并有可能在未来两三小时为本港带来大骤雨及狂风雷暴。

一道低压槽正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及狂风雷暴。

本港地区今日天气预测，多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约28度。吹和缓至清劲南至西南风，初时高地间中吹强风。

展望明日部分地区雨势仍然较大。端午节风势颇大，初时局部地区有雷暴，日间天色好转。周末期间部分时间有阳光及炎热。