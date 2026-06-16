奇华饼家遭勒索软件攻击 内存员工及客户资料 付款及信用卡资料无虞 已报警及通报私隐公署

奇华饼家今日（16日）宣布其内部网络系统于上周五（12日）遭受恶意勒索软件攻击，系统无法正常运作，并收到勒索讯息。系统内存有员工、商业伙伴、网店客户及会员资料，奇华已同步就事件及其影响展开评估，详情仍在调查及核实中，强调顾客付款及信用卡资料不受影响。奇华表示，已于上周日（14日）主动通报个人资料私隐专员公署及报警，并呼吁相关人士提高警觉。

奇华饼家表示，于上周五（12日）发现内部网络系统无法正常运作。经初步调查，怀疑系统曾遭受恶意勒索软件攻击，且公司已收到勒索讯息。奇华随即在网络安全专家的协助下采取紧急措施，包括阻截进一步入侵及攻击、管控现有状况、进行系统维护、强化及修复，并调查事故。

奇华已于上周日（14日）主动通报个人资料私隐专员公署及报警。资料图片

由于受影响的系统内存有员工个人资料、商业伙伴、网店客户及「奇华Fans」会员资料，奇华已同步就事件及其潜在影响展开评估，具体细节仍在调查与核实中。

现阶段，奇华未能确认系统内的资料是否已被未经授权提取，或具体有哪些资料遭到存取。基于审慎原则，奇华已主动联络所有可能受影响的人士，通报此事件并呼吁提高防范警觉。

奇华饼家今日（16日）宣布其内部网络系统于上周五（12日）遭受恶意勒索软件攻击。

奇华强调，顾客的付款及信用卡资料并不受本次事件影响。此外，全港各分店目前均维持正常运作。奇华对是次事件为员工、商业伙伴及客户带来的忧虑与不便，深表歉意，并承诺会全面检视网络安全管控，按专家意见进行强化。

已通报私隐公署及报警

奇华已于上周日（14日）主动向个人资料私隐专员公署报告事件，并随后向警方报案，会继续配合及协助相关调查。