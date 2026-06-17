每日杂志｜天气不似预期 夏跑高温多雨危机四伏 参赛者冀添降温用品 「恶劣天气」条款可延伸至酷热警告

香港6月天气炎热多雨，过去已是比赛淡季，今年却有多场路跑比赛举行。根据比赛条款，主办方有权基于恶劣天气取消或缩短赛事，有参加者坦言担心停赛，幸天公造美，建议活动策划方再办夏季比赛时，除了提醒跑手注意路面湿滑，亦要准备降温用品并增设水站。有保险业人士指，保险条款「可加可减」，若然主办方欲把「恶劣天气」延伸至涵盖酷热天气警告，可与保险公司洽谈为「附加保障」，以提高选手的警觉性。有长跑教练提醒，下月初仍有赛事，跑手应视乎天气，量力而为。

本港连日暴雨，有跑手担心比赛受影响而取消。

比赛条款列明，主办方有权基于恶劣天气取消或缩短赛事，且不设退款。

刚过去周日（14日）时晴时雨，有卡通主题跑步比赛如期在大埔科学园举行。5公里赛事于早上8时半开跑，因暴雨稍为延迟，最终选手仍冒雨起步，亦有人在跑道撑伞前行。有跑手称，地面湿滑，加上比赛路线需要多次掉头，格外小心，「交叉位容易相撞。」另有跑手说，报名时已经预计6月天气湿热，但现场所见许多选手因应主题报名、跑步比赛经验尚浅，未有预料要在豪雨下开跑，致场面颇为混乱。

卡通主题赛豪雨开跑爆混乱

相隔逾小时后，天气放睛，3公里和1公里组别陆续展开。刘先生和苏小姐结伴参加3公里赛，此前从未参加过其他路跑活动，坦言报名时也曾预计天气酷热，结果赛前连日暴雨，「无法预计天气，跑前也有犹豫。」该路段全程露天，不乏家长带同幼童参加，刘先生建议活动主办方多作准备，如在炎夏提供退热贴等降温用品，并增设水站；苏小姐则同意，主辨单位可考虑把酷热天气纳入「恶劣天气」范围，「工作也有暑热警告，太热跑步确实辛苦。」

二人强调，港人接受度高，相信普遍跑手也不希望因为炎热而取消比赛，当主办方做足准备、跑手量力而为，便万无一失。

5月底持续天晴和酷热，29日多处地区气温上升至摄氏35至37度。

综合网上资料，接下来至少有两场大规模路跑赛事，包括本月底举行的「2026奥运日暨爱知—名古屋亚运欢乐跑」，设有2公里和4公里赛；下月初亦有「回归跑2026」，设有半马拉松、10公里和2公里赛。

初哥易被「带快」超出负荷

烈日下跑步易引发脱水与中暑。资深长跑教练吴辉扬指出，不赞成初学者在6月至8月炎夏参与10公里或以上的跑步比赛，「5公里或以下尚可接受，但也要小心，视乎天气衡量自身能力。」他说，新手或许练习时能以慢速完成10公里，但比赛气氛甚佳，容易被其他选手「带快」，或致体能超出负荷而受伤。他又言，水站数量多寡，是免却运动员会否中暑的关键，尤其7月早上已经可以高达摄氏30度高温，「有时8时许已经暴晒。」

有教练提醒市民出外做运动注意补充水分。

据吴辉扬留意，部分比赛不设奖项，或能减低选手的竞技心态，同时减少受伤，但他强调，在炎夏运动必须留神和谨慎，「我们想推动长跑，不希望大家中暑受伤，而对跑步有负面印象。」

翻查多个比赛网站的条款，主办单位或活动策划方有权基于恶劣天气取消或缩短赛事，且不设退回报名费用及任何慈善捐款；「恶劣天气」仅包括8号风球或更高的台风警告信号，以及黑色暴雨警告信号，未有包括酷热天气警告。

国际专业保险咨询协会会长罗少雄说，在公众地方举办比赛，普遍活动主办方或场地负责人也会购买「公众责任保险」；当比赛经评估后不属「高风险」，一般保费不会过高。他指，即使主办方有购买保险，仍会写上上述条款「提醒」跑手，「比赛不是强制性的，选手也有责任留意身体状况，而非在意外发生时第一时间推卸责任予主办方身上。」

他指，若然跑手发现主办方有疏忽、未有提供足够资讯而导致意外，同样可以提告，「不是单凭一句话就能免除全部责任，但能够提高选手的警觉性。」

罗少雄补充，保险条款「可加可减」，如同主办方与保险公司的「合约」，双方洽谈责任后一同遵守，因此，主办方能把「恶劣天气」的定义延伸至酷热或暑热警告，成为保单的「附加保障」。

上月底，启德举行「亚洲U20田径锦标赛」，炎夏无阻一众健儿挥洒汗水。

每年皆有举办路跑比赛的「FOODSPORT膳动衡」指，鉴于4月至9月天气炎热，不会举办任何大型路跑活动，只会举办小型的「社区跑」，相关路线较短，而且会途经公共饮水机，并会安排休息点，也会提供急救服务，「希望参加者跑得开心又安全。」该机构续指，赛事通常会为参加者、工作人员和义工购买保险，包括第三者责任保险及意外保险，保险涵盖在活动期间发生的意外，包括因天气因素引起的中暑或热衰竭等情况；目前辖下比赛的「恶劣天气」条款，主要针对下雨、雷阵雨和刮风等情况，亦有在其他户外活动（非跑步活动）有对酷热天气作出考量。

主办方提供资讯作赛前评估

「膳动衡」强调，会为参加者提供活动距离、坡度和难度等资讯，让参加者事前自我评估，以确定活动是否合适；报名过程亦会要求参加者填写健康声明，并建议参加者在参加比赛前进行健康检查，「确保其体格及健康状况足以应付比赛。」

本月底将举行「2026奥运日暨爱知——名古屋亚运欢乐跑」。 港协暨奥委会Facebook

至于「亚运欢乐跑」，中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）作为主办方，已就是次活动购买第三者责任保险。会方指，6月23日是国际奥运日，会方自1987年起，每年6月均举办「奥运日」活动；今年因应亚洲运动会将于9月举行，特别加入「亚运欢乐跑」，带动公众支持港队运动员出战。会方说，将密切活动当日的天气情况，适时决定是否顺延或取消活动；活动期间会不时提醒参加者注意身体状况，并设置多个水站及其他降温避暑措施。

穿多件跑衣训练「热适应」 须时刻注意身体状况

炎夏无阻运动健儿挥洒汗水，近日有专业跑手在社交平台分享「热适应」技巧，穿上多件跑衣练习，以加强身体的耐热能力。他强调，市民可以循序渐进地尝试，并需时刻注意身体状况，不应强行练习。

长跑运动员兼教练陈镇荣正备战半马拉松赛事，上月底展开「热适应」训练，并拍片记录，在社交平台分享当中的技巧和知识。片段中，他穿上3件跑衣在运动场练跑，坦言有「中暑」的感觉，经历一星期训练后，耐热能力有所提升，相关训练亦有科研实验支持。

陈认为，不论新手和有经验跑手也可以循序渐进地尝试热适应训练，前者可以先尝试低强度的训练，如夜跑时着背心加短袖跑衣，让生理和心理上慢慢适应「与热共存」的感觉，待身体适应后再转为中午慢跑，「按自己的耐热程度调整热负荷。」后者则要同时专注和考虑训练强度编排、肌力训练、恒常作息、营养补充和训练周期等范畴，「热适应只是一个额外的训练模式，单靠热适应不能令成绩突飞猛进。」他又提出被动热适应训练，如进行20至30分钟焗桑拿或浸热水和温泉，同样有效，「比主动的热适应训练更易接受，门槛亦较低。」

补充足够水分 量力而为

他说，进行热适应训练时必定会排出大量汗水，提醒跑手进行训练的前、中、后期也需要补充足够水分和电解质饮品，「跑步前20分钟和跑步后，要补充约300毫升的水或运动饮品。」若然进行训练途中感觉到肌肉抽筋、四肢乏力、头晕或头痛，便要暂停训练，在阴凉处休息和补充水分，「不要执着于速度，注意心率和体感，绝对不要与冬天做到的速度比较。」他亦建议市民考虑进行热适应训练前，咨询教练或相关专业人士获取意见，量力而为。

记者：仇凯瑭