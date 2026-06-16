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助理教师涉隐瞒受查续审 自辩称廉署指示不得披露 否则一定会申报

社会
更新时间：18:49 2026-06-16 HKT
发布时间：18:49 2026-06-16 HKT

31岁时任男助理教师涉嫌隐瞒正接受廉署调查，以保住特殊学校教席。男子否认3项欺诈罪，案件今续审。被告自辩称2021年被捕时，廉署人员表示不得告知津贴学校，而在处理保释时均被告知不得向任何人披露案件。被告知道合约要求申报，而他因廉署的指示而不敢披露，最终无作出申报。被告坦言若无该些指示，他一定会向校方申报。裁判官施祖尧押后案件至6月30日结案陈词，期间被告续准保释。

被告自辩：廉署指示不得告知任何人

被告游升浩自辩称，小一、小二时被确诊亚氏保加症，病症不太影响他与人沟通。被告忆述2021年9月1日被捕时，廉署人员著他不得告知当时任职的津贴学校，而其后处理保释时，其他廉署人员则表示不可将案件告知任何人。

被告确认与路德会启聋学校签约时，校长有解释合约条款，包括需要申报是否涉及刑事调查或诉讼。惟被告考虑到廉署的指示而不敢披露，亦无申报自己正受查。被告续指，2022年10月得知毋须再续保，自觉清白无辜，「如果唔系都唔会放我保释」。因此被告投考纪律部队，他有向警方表明自己正受调查，最后未能通过背景审查。

被告母亲 陈燕合（音译）（担遮女子） 。雷璟怡摄
被告母亲 陈燕合（音译）（担遮女子） 。雷璟怡摄

盘问时，被告确认任职入境处时曾接受法律训练，认识法律但「唔系好识」。控方指出被告可以选择不签约，被告同意；他亦同意签了合约有机会干犯虚假陈述。被告直言现在回首，他可以不签约，「知道咁麻烦就唔签」。

被告母亲陈燕合（音译）供称，廉署人员上门拘捕被告时，有问及被告任教的学校，并指「津贴学校唔讲得㗎㖞」，叫被告自己想原因请假以接受调查。在之后处理保释的过程中，陈获廉署告知不得披露予律师外的任何人，否则犯法。

案件编号：WKCC 228/2026
法庭记者：雷璟怡

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