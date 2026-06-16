观塘小巴撞伤89岁妇 司机改认危驾候惩 官斥「阿婆大刺刺行过都撞埋去？」
更新时间：17:33 2026-06-16 HKT
发布时间：17:33 2026-06-16 HKT
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89岁老妇去年10月在观塘横过马路时遭小巴撞倒，老妇受伤留医多日。六旬小巴司机被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，原订今于观塘裁判法院作审前覆核，惟司机改为认罪。裁判官刘淑娴押后判刑至6月30日，待索取被告的背景报告。刘官下令被告还押，直斥「阿婆大刺刺喺佢面前行过，佢都撞埋去，应该告谋杀系咪呀？」
61岁被告龚少雄，承认于2025年10月4日，在观塘辅仁街近物华街在道路上危险驾驶公共小巴，引致黄傍兴身体受严重伤害。
被告同意案情后，庭上播放事发的行车纪录仪片段。其后刘官明言打算下令被告还押，直斥「阿婆大刺刺喺佢面前行过，佢都撞埋去，应该告谋杀系咪呀？」辩方求情指，当时行人过路灯号为闪烁的绿灯，事主踏出马路后便转为红灯，反而被告有遵守交通灯号。
案件编号：KTCC407/2026
法庭记者：雷璟怡
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