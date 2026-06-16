Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港最新失业率维持3.7% 逾14.1万人无工开 微增1900人

社会
更新时间：16:53 2026-06-16 HKT
发布时间：16:53 2026-06-16 HKT

政府统计处今日（16日）公布最新劳动人口统计，2026年3月至5月本港经季节性调整的失业率维持在3.7%，就业不足率亦维持于1.5%。期内总就业人数减少约8,700人至3,639,300人。劳工及福利局局长孙玉菡表示，本地经济持续增长将继续支持劳工市场。

失业率维持3.7%

政府统计处指出，2026年3月至5月经季节性调整的失业率为3.7%，与2026年2月至4月相同。同期的就业不足率亦保持不变，维持于1.5%的水平。

清洁业改善 社工及住宿业转差

各行业的失业率变动不一，下跌主要见于清洁及同类活动业；而上升则主要见于社会工作活动业及住宿服务业。各行业的就业不足率亦变动不一，但幅度普遍不大。

总就业人数微跌8700人

总就业人数由2026年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，减少约8,700人。同期的总劳动人口亦由3.787.200人下跌至3.780.300人，减少约6.900人。

失业人数增加1900人

不经季节性调整的失业人数由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至4月的141,100人，增加约1,900人。同期的就业不足人数则由58,100人下跌至56,800人，减少约1,300人。

经济增长支持劳工市场

孙玉菡表示，2026年3月至5月经季节性调整的失业率维持在3.7%，与上一个三个月期间相同。与此同时，就业不足率亦维持在1.5%不变。同期劳动人口和总就业人数轻微下跌。展望未来，他指本地经济持续增长应继续为整体劳工市场提供支持。政府会继续密切监察外围环境不确定因素的演变，以及对香港经济带来的潜在影响。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
9小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
7小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
法官今宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。资料图片
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
3小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
5小时前