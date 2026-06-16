本港最新失业率维持3.7% 逾14.1万人无工开 微增1900人

政府统计处今日（16日）公布最新劳动人口统计，2026年3月至5月本港经季节性调整的失业率维持在3.7%，就业不足率亦维持于1.5%。期内总就业人数减少约8,700人至3,639,300人。劳工及福利局局长孙玉菡表示，本地经济持续增长将继续支持劳工市场。

失业率维持3.7%

政府统计处指出，2026年3月至5月经季节性调整的失业率为3.7%，与2026年2月至4月相同。同期的就业不足率亦保持不变，维持于1.5%的水平。

清洁业改善 社工及住宿业转差

各行业的失业率变动不一，下跌主要见于清洁及同类活动业；而上升则主要见于社会工作活动业及住宿服务业。各行业的就业不足率亦变动不一，但幅度普遍不大。

总就业人数微跌8700人

总就业人数由2026年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，减少约8,700人。同期的总劳动人口亦由3.787.200人下跌至3.780.300人，减少约6.900人。

失业人数增加1900人

不经季节性调整的失业人数由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至4月的141,100人，增加约1,900人。同期的就业不足人数则由58,100人下跌至56,800人，减少约1,300人。

经济增长支持劳工市场

孙玉菡表示，2026年3月至5月经季节性调整的失业率维持在3.7%，与上一个三个月期间相同。与此同时，就业不足率亦维持在1.5%不变。同期劳动人口和总就业人数轻微下跌。展望未来，他指本地经济持续增长应继续为整体劳工市场提供支持。政府会继续密切监察外围环境不确定因素的演变，以及对香港经济带来的潜在影响。