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3惩教助理涉指示在囚人士助盗监狱内4部电视 　总惩教主任供称：我相信系非法嘅指示

社会
更新时间：14:59 2026-06-16 HKT
发布时间：14:59 2026-06-16 HKT

东头惩教所3名惩教助理前年3月涉嫌偷窃监狱内4部电视机，乘上司离开大楼之际，指示在囚人士用黑色垃圾袋包住涉案电视，从储物室搬上大楼外的垃圾收集车，再自行搬到其中1人的初级职员宿舍单位。3名惩教助理否认入屋犯法等3罪受审，总惩教主任今（15日）早上在区域法院供称，惩教职员能指示在囚人士工作，惟「如果系搬电视机，我相信系非法嘅指示」。高级惩教主任则供称，案发当日将电视机安置在储物室，没有吩咐涉案两名惩教助理协助搬运过程，不清楚为何他们会出现在储物室。

总惩教主任李家辉引述闭路电视片段，案发当日上午9时许，有两名在囚人士抬著两部涉案「Sky worth」电视机前往饭堂内的储物室，及后被告文伟杰亦进入了储物室。李家辉表示，此款电视机型号是惩教所一贯使用的牌子，事后在前年3月19日在被告胡汉杰与他人的宿舍见到该电视机。

饭堂非在囚人士工作工场

李家辉忆述，前年3月19日下午6时许「被通知有单怀疑失窃事件」，故前往宿舍3座2楼的某室，并在单位内见到4部电视机。李家辉在覆问下确认，惩教职员能指示在囚人士工作，另须在值日时负责清洁，若在囚人士拒从则会面对纪律检控，惟饭堂并非在囚人士工作的工场。控方关注，搬运物品是否在囚人士的工作范畴，惩教职员是否能指示在囚人士搬运物品，李家辉则回应「如果系搬电视机，我相信系非法嘅指示」。

证人高级惩教主任萧咏禧。资料图片
证人高级惩教主任萧咏禧。资料图片

高级惩教主任萧咏禧供称，前年3月接获管理层指示，须清空东头惩教所的教书房，腾出空间增加院所的收容额，并将教书房内的杂物搬运到饭堂内的储物室。在同月15日上午9时许，萧咏禧与两位一级惩教助理、两位二级惩教助理及两位在囚人士等人到达储物室，并清空储物室内的过期医疗物资，将电视机放入储物室内，萧咏禧另吩咐下属搬运其他物资。

无授权职员不能打开储物室

控方引述闭路电视片段，显示被告胡汉杰及文伟杰当时亦在储物室内，萧咏禧确认片段拍摄到二人。控方关注，萧咏禧有否吩咐二人协助搬运物资的工作，并要求二人进入储物室，萧咏禧表示「无」。控方续质疑，为何二人当时会在储物室内，萧咏禧回应「唔清楚」。萧咏禧补充，完成所有工作后，便将储物室的门锁上，若非有授权，惩教职员一般不能打开储物室。

49岁二级惩教助理胡汉杰及49岁一级惩教助理文伟杰被控于2024年3月15日，作为侵入者在进入建筑物的部分（该部分名为赤柱东头湾道70号东头惩教所附属大楼地下三号饭堂储物室）后，在该处偷窃4部电视机。

52岁一级惩教助理胡裕辉被控于同日知道或相信某些货品是赃物，即知道或相信属于他人财产的4部电视机是赃物，而不诚实地从事或协助另一人或为另一人的利益而将该赃物保留、搬迁、处置或变现，不诚实地作出如此安排；胡汉杰及胡裕辉再被控于同日，未经授权而将4部电视机携离东头惩教所。

案件编号：DCCC 359/2025 
法庭记者；黄巧儿
 

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