香港龙舟邀请赛50周年︱由「渔民乐」到「嘉年乐」 三代龙舟人细说「同舟故事」

扒龙舟是端午节的传统习俗。香港国际龙舟节踏入50周年，本周五（19日）起至7月1日举行，来自16个国家及地区、逾220支队伍将参与龙舟竞渡。旅发局特意邀请三代龙舟人，细说龙舟故事，其中首届便已参赛的渔民拉叔（黄根仔），见证扒龙舟从本地传统节庆活动推向国际，自己亦从划手走到幕后，积极参与赛事统筹，推动龙舟运动发展。

赛事始于1976年，最初于筲箕湾避风塘由渔民竞渡，其后规模逐步扩大并移师维港举行，发展成高水平国际赛事。今年增设「50周年渔民杯」，邀请香港仔、柴湾等6支本地渔民组队，以传统木制龙舟出战，向当年渔民致敬。龙舟运动发展半世纪，爱上龙舟可以有不同原因，由渔民娱乐到体育竞技，再到欢聚嘉年华，让三代人细说龙舟故事。

龙舟运动发展半世纪，爱上龙舟可以有不同原因，由渔民娱乐到体育竞技，再到欢聚嘉年华。

赛事始于1976年，最初于筲箕湾避风塘由渔民竞渡，其后规模逐步扩大并移师维港举行，发展成高水平国际赛事。

首届参赛者拉叔：以前扒龙舟系「渔民乐」

拉叔表示，六十年代渔民生活朴实，端午节扒龙舟已是渔民最大海上娱乐。「以前捉鱼无嘢玩，除咗踢波就系扒龙舟最好玩，由农历五月初一扒到初五，初六先摆艇上岸」。他又指早年的扒龙舟比赛只属渔民之间的玩意，渔民不会放弃生计而「操龙」（训练），既没有特制龙舟，只靠「舢板」练习，连终点胜负也要凭肉眼判断，后来听闻有比赛，可以与外国及其他选手竞技，他与其他渔民随即报名。

他忆述，当年沿岸观众云集，渔船泊满海面，场面热闹非凡。对他而言，这不只是比赛，更标志着香港首次将本地传统节庆活动推向国际，开启香港国际龙舟邀请赛的历史新页。

他又指，渔民工作每日落网收网，懂得用力，下盘马步特别稳，早年渔民队凭体力佳、谙水性，有一定优势，后来赛事水准逐渐提高，多了职业选手参与，便不能再中段慢慢回气，只能一起步就扒到终。他直言，今年举办渔民杯，可让渔民扒龙舟的传统让更多人得知。

与龙舟结缘近六十年，拉叔近年从划手走到幕后，积极参与赛事统筹，推动龙舟运动发展。他指出，龙舟制作成本不低，一度担心比赛参与人数减少，令龙舟文化式微。因此他十分期待「渔民杯」能让更多人认识和延续龙舟传统文化。

黄根仔（拉叔）是1976年首届「香港国际龙舟邀请赛」划手、2025年「龙舟荣誉教练奖」。

北海龙划手陈剑明连续19年参加「香港国际龙舟邀请赛」。

摄影发烧友连续19年参赛：见识世界强手

热爱摄影的陈剑明，已经连连续19年参加「香港国际龙舟邀请赛」，年轻时机缘巧合下拍摄龙舟，从此被鼓声、桨影与冲线一刻的刺激感深深吸引。原本只在岸边透过镜头捕捉龙舟动感，怎料「一划即合」，由钟情追求按下快门的决定性瞬间，变成追逐鼓声挥桨的澎湃快感。

他指出，与其他龙舟比赛不同，「永明香港国际龙舟邀请赛」最吸引他的是同场竞技的刺激感和难度，「见识多，先知道差距喺边」。为争取佳绩，赛后他会反复回看对手的录影片段，分析他们的技术、策略与部署，做到知己知彼，从中吸收经验并提升自身水平。

他坦言，赛事胜负并非最重要，因为龙舟早已成为「生命的一部分」。对他而言，龙舟不仅是一项运动，鼓桨声过后的队友相聚时光才是著迷之处。「一条中龙几十人一齐参与，可以同队友齐上齐落，齐齐为同一个目标努力，那种开心系特别唔同。」

由观众变划手的戴晓琳Christy，是港铁龙舟队队员，亦是2025年扮嘢大赛冠军。

港铁龙舟队戴晓琳：要让年轻人先参与后感受

港铁龙舟队队员、2025年扮嘢大赛冠军戴晓琳Christy，3年前在同事邀请下首次参加「香港国际龙舟邀请赛」的「扮嘢大赛」，自此爱上。她指出，过往只在电视机前观看赛事，没想过有一天，角色身份调转，自己会坐上龙舟，甚至出现在电视机画面，跟来自不同国家、高水平的龙舟健儿一齐斗「扮嘢」，少了紧张刺激，却欢乐满分，让她相当难忘。

Christy特别喜爱「永明香港国际龙舟邀请赛」结合不同的娱乐元素，吸引市民旅客到场，成功让更多人接触龙舟文化，而且香港作为主办城市，能吸引海外队伍参与，本地人可以透过不同身份一同参与盛事，实属难得。

她去年以孙悟空造型亮相，虽然在炎热天气下辛苦，却特别尽兴，因为沿岸观众不停为他们打气，亦有旅客热情地与他们合照打卡，最后队伍成功夺冠，更添意义。她相信，这正正是龙舟盛事最吸引年轻一代的地方，不一定每个人都为比赛成绩而来，但大家都可以因为气氛、创意和团队感而尽情投入其中。她希望，只要让更多年轻人先参与、后感受，就有机会将龙舟文化传承下去。