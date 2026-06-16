洪水桥拖尸案｜男子涉用棍击毙女友被控谋杀   控方指被告用板车运尸被途人发现

30岁女子4年前疑于洪水桥住所内遭人用棍击毙，警方事后拘捕她当时25岁男友，控告他谋杀及阻止合法埋葬尸体等两罪。案件今(16日)于高等法院开审，控方开案陈词指，被告当日在用板车运送死者尸体时被途人发现，警方拘捕及警诫下，被告称「一时错手用棍仆死咗佢」，又称为协助女友减肥而打她。

29岁被告吴家声，被控于2022年4月28日至4月29日在香港谋杀叶芷清及阻止合法埋葬叶的尸体。

死者头部重伤身体多处瘀伤

控方开案陈词指，2022年4月29日，有途人在田厦路街上看到被告用板车运送物品，板车由黑色垃圾胶袋包裹，但途人看到板车露出一只脚和被保鲜纸包裹的头部，于是报警。另有一名途人当时看到状似被子包裹着的人形，便问被告在运送甚么，被告称是尸体及正在送往警署。

当日警方到场用帆布遮盖尸体。资料图片

警方不久便到场，发现板车上的死者尸体，其头部被保鲜纸包裹，身体由被子包裹。救护员到场时，死者手指和脚指已发黑，其后证实死亡。法医验尸发现，死者头部重伤，身体多处瘀伤和逾5成体表有烧伤痕迹，法医判断死因是窒息、头部受伤和腐蚀性物质造成大面积皮肤烧伤。

称用棍打为助女友减肥及阻入睡

控方指，被告被捕后，曾在警诫下向警员表示尸体是他女友，「一时错手用棍仆死咗佢」。被告在警诫录影会面中，称他因为协助女友减肥、及阻止她入睡才打她。警方调查时，又在死者和被告的睡房中发现血迹和焚烧的痕迹。

被告和死者同住于涉案洪水桥单位，除两人之外，被告契姐、契姐夫及契姐的亲弟弟也同住该单位，契姐夫当日早上曾协助被告搬死者到浴室，当时死者失去意识，故契姐夫曾询问其情况，但被告表示这与契姐夫无关。

案件编号：HCCC 340/2024

法庭记者：王仁昌