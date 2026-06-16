九巴排车员涉倒车撞毙车长 自辩称未发现巴士后方有人

2023年9月清晨有九巴车长于九龙湾车厂天台疑遭同事泊车时撞毙，车长倒地逾两小时后才被发现。涉案车长兼排车员早前否认危险驾驶引致他人死亡罪受审，法官练锦鸿裁定表证成立后，车长今于区域法院自辩指，案发当日倒车时没有发现有人在巴士的后方，倒车时亦感觉不到碰撞了任何物件或人。车长在盘问下指，案发前沿著巴士的左后方行向车头上车，沿途没有见到事主，惟确认案发时有其他人在车厂的天台，不能排除有人会在被告倒车时出现。练官将案件押后至7月24日裁决。

自辩称倒车时无发现后方有人亦无碰到人

被告孙伟亮自辩指，任职车长约20年，负责排车员岗位则将近8年，被告在案发当日清晨5时许需要负责15架巴士的排车工作，当时的灯光「系差啲」，公司在事发后才加强灯光，在排车工作时亦遇到另一名车长。被告坦言不认识事主罗育权，在走向肇事巴士的途中亦没有发现过事主。被告亦未能记起是谁启动巴士，惟在开行巴士前已确认车头大灯及危险警告灯等有亮起。

被告续指，当日倒车时有留意巴士的左右侧镜及后视镜等，惟当时并未有发现任何人在巴士的后方，亦没有见到事主在相关位置，在倒车的过程中没有感觉到碰撞物品或人。被告表示，在倒车工作完成后便展开车长的工作，驾驶其他巴士离开九龙湾车厂接载乘客，惟及后返回车厂后获告知牵涉本案，事后亦没有再在九巴上班。被告补充，公司没有排车训练或指引，是靠前辈的教导吸收经验。

九巴车长罗育权于九巴车厂天台遭撞毙。资料图片

不排除倒车时有人突出现在车尾

被告在盘问下指，自己案发前沿著巴士的左后方行向车头上车，沿途没有见到事主。练官关注，巴士有盲点，左右侧两镜未能见到巴士正后方的情况。被告确认，补充要靠望向头顶的后视镜。控方引述录影片段，被告在直线倒车时没有抬头望向后视镜，被告回应「坐喺到已经可以见到」，被告确认直线倒车时并非全程望住后视镜。控方指出，被告在倒车时没有确认车尾是否有人，被告不同意。控方续指，案发时有其他人在车厂的天台，不能排除有人会在被告在倒车时出现，被告同意。

承认事实指，被告在2023年9月7日清晨4时许在九龙湾车厂天台负责排车工作，将巴士移至适当位置。当时被告登上涉案巴士后倒车及以L型左转，约1分钟后便将该巴士驶至另一停车位。直至早上约7时10分，有车长发现事主躺在地上，送院后不治身亡。经检查后，发现事主右枕骨凹陷及裂伤、四肢和驱干有擦伤、右下肢内旋变形等。法医检验遗体后，认为事主死因为多处受伤，伤势与曾被行驶中的汽车撞倒或辗压吻合。而巴士的行车记录仪片段显示，事主曾在案发前出现在巴士的右侧前方，其后走到车尾，被告随后登上巴士司机位。被告倒车后，巴士在早上7时许驶离时，已见事主躺在地上。

46岁被告孙伟亮，被控于2023年9月7日，在九龙湾临华街九巴九龙湾车厂5楼，在道路上危险驾驶汽车（即登记号码为RJ5671的公共巴士），引致罗育权死亡。

案件编号：DCCC164/2025

法庭记者：黄巧儿