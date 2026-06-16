6年间屡狎5名补习小学生兼拍片 46岁男导师认19罪还押候惩

美孚新邨一间补习社46岁男导师于6年间多次非礼5名补习小学生，向对方手淫及口交，并拍摄留念，事主受害时年龄介乎7至13岁。事件于2023年东窗事发，男导师被捕，今早于高等法院承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪，合共19项控罪。法官游德康把案件押后至下月28日判刑，以待索取被告心理报告，期间被告还押看管。

用手触碰男童下体并曾强行口交

被告余希哲承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪合共19罪。案情指，被告于美孚新邨四期平台开设「Prime Solid Learning Education Centre」，担任补习导师。事主男童X生于2011年，其胞弟男童Y生于2013年，男童Z、A和B则分别生于2011年、2009年及2012年。

男童X自2021年小五起平日每天到场补习，由第3次补习开始遭被告非礼，时年10岁。案发时2人毗邻而坐，被告突然伸手触碰X下体10秒，被X推开后停手。翌年暑假8月中下旬，2人独处时，被告要求X进入私人教学范围后锁上大门，指示X站立，自己则在对方挣扎下，拉低对方短裤口交约1分钟。

屡遭被告狎玩男童向祖母披露才揭发案件

同年另一次独处时，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛门5至10秒，2023年7月被告曾锁上大门及关灯，要求X躺在桌上，交手机予X游玩，自己则为对方口交半分钟，再亲吻X。翌月被告为X手淫时，曾拍摄片段纪录。被告早于2017年起重复犯案，曾非礼男童Y、Z、A及B，分别时年9岁、10至11岁、不足14岁及7至8岁。

2023年男童X向祖母披露时揭发事件，随后报警处理。警方同年8月25日在补习社拘捕被告，被告警诫下承认犯案出于性好奇。警方在其电话内检获6条犯案片段及2张犯案照片，被告警诫下承认拍摄留念。录影会面中被告对犯案多无特别印象，惟承认曾屡次犯案。

案件编号：HCCC137/2025

法庭记者：陈子豪