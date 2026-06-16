Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6年间屡狎5名补习小学生兼拍片 46岁男导师认19罪还押候惩

社会
更新时间：12:50 2026-06-16 HKT
发布时间：12:50 2026-06-16 HKT

美孚新邨一间补习社46岁男导师于6年间多次非礼5名补习小学生，向对方手淫及口交，并拍摄留念，事主受害时年龄介乎7至13岁。事件于2023年东窗事发，男导师被捕，今早于高等法院承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪，合共19项控罪。法官游德康把案件押后至下月28日判刑，以待索取被告心理报告，期间被告还押看管。

用手触碰男童下体并曾强行口交

被告余希哲承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪合共19罪。案情指，被告于美孚新邨四期平台开设「Prime Solid Learning Education Centre」，担任补习导师。事主男童X生于2011年，其胞弟男童Y生于2013年，男童Z、A和B则分别生于2011年、2009年及2012年。

男童X自2021年小五起平日每天到场补习，由第3次补习开始遭被告非礼，时年10岁。案发时2人毗邻而坐，被告突然伸手触碰X下体10秒，被X推开后停手。翌年暑假8月中下旬，2人独处时，被告要求X进入私人教学范围后锁上大门，指示X站立，自己则在对方挣扎下，拉低对方短裤口交约1分钟。

屡遭被告狎玩男童向祖母披露才揭发案件

同年另一次独处时，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛门5至10秒，2023年7月被告曾锁上大门及关灯，要求X躺在桌上，交手机予X游玩，自己则为对方口交半分钟，再亲吻X。翌月被告为X手淫时，曾拍摄片段纪录。被告早于2017年起重复犯案，曾非礼男童Y、Z、A及B，分别时年9岁、10至11岁、不足14岁及7至8岁。

2023年男童X向祖母披露时揭发事件，随后报警处理。警方同年8月25日在补习社拘捕被告，被告警诫下承认犯案出于性好奇。警方在其电话内检获6条犯案片段及2张犯案照片，被告警诫下承认拍摄留念。录影会面中被告对犯案多无特别印象，惟承认曾屡次犯案。

案件编号：HCCC137/2025
法庭记者：陈子豪

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
21小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
23小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
4小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
5小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
21小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
21小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
21小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
7小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
18小时前