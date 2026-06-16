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输入外劳︱两级制暂针对餐饮业 劳工处长：失业率偏高因行业结构变化 非输入外劳

社会
更新时间：13:21 2026-06-16 HKT
发布时间：13:21 2026-06-16 HKT

餐饮业长期面对人手紧张，劳工处今日（16日）起实施「补充劳工优化计划」新措施，将食肆输入外劳的比例由2比1收紧至3比1。劳工处处长许泽森表示，餐饮业失业率偏高并非外劳「抢饭碗」，而是行业转型出现结构性变化。

许泽森：结构转型致人手错配 餐饮业新措施即日实施

劳工处今日起正式实施「补充劳工优化计划」新措施，当中备受餐饮业界关注的，是针对食肆推行分级审批机制。新规定下，食肆厨房出品部及楼面部，本地全职雇员与输入劳工的比例，将由现行的2比1收紧至3比1。

对于饮食业失业率偏高的情况，劳工处处长许泽森在电台节目中解释，情况并非由输入外劳造成，根源在于行业结构出现变化，食肆结业所腾出的人手，与新开饮食处所的技术需求出现落差。他指新开食肆规模普遍较细，厨房结构亦较简单，所需技术与以往的「老师傅」不同，导致新食肆在招聘时面对困难。

被问到为何针对饮食业收紧比例，许泽森指，过往是以「初级厨师」按2比1的人头基础计算，现时改为以整个厨房为单位，按3比1的比例计算，虽然新机制有收紧的地方，但同时亦经营者在人手调配上提供更大的弹性。

对于外界质疑有雇主透过「假招聘」，刻意压低薪金令本地应征者却步，以制造请人难的假象。许泽森强调，「补充劳工优化计划」推行两年多，运行已相当成熟。在招聘过程中，当局能够观察到雇主是否真诚进行本地招聘，若发现有雇主虚构情况或瞒骗政府，相关法例将会跟进处理。

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