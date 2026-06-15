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陈慧欣任旅游事务专员 林建岳表欢迎：共同扩大旅业对港经济贡献

社会
更新时间：21:10 2026-06-15 HKT
发布时间：21:10 2026-06-15 HKT

特区政府今日（15日）宣布，财经事务及库务局副秘书长（库务）陈慧欣将出任旅游事务专员，6月25日履新。旅发局主席林建岳对此表示欢迎，指旅发局会继续与旅游事务署合作，吸引更多来自世界各地的旅客访港，扩大旅游业对香港社会及经济的贡献。

林建岳指，陈慧欣曾任职多个政府决策局及部门，拥有丰富的行政管理经验，深信她将继续带领旅游事务署推动香港旅游业持续向前发展。旅发局会继续与旅游事务署紧密合作，共同推动并落实《香港旅游业发展蓝图2.0》，与各界携手促进本地旅游业的长远发展，吸引更多来自世界各地的旅客访港，并鼓励旅客一访再访，进一步扩大旅游业对香港社会及经济的贡献。

陈慧欣将出任旅游事务专员，6月25日履新。
陈慧欣将出任旅游事务专员，6月25日履新。

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