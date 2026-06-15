陈慧欣任旅游事务专员 林建岳表欢迎：共同扩大旅业对港经济贡献
更新时间：21:10 2026-06-15 HKT
发布时间：21:10 2026-06-15 HKT
发布时间：21:10 2026-06-15 HKT
特区政府今日（15日）宣布，财经事务及库务局副秘书长（库务）陈慧欣将出任旅游事务专员，6月25日履新。旅发局主席林建岳对此表示欢迎，指旅发局会继续与旅游事务署合作，吸引更多来自世界各地的旅客访港，扩大旅游业对香港社会及经济的贡献。
林建岳指，陈慧欣曾任职多个政府决策局及部门，拥有丰富的行政管理经验，深信她将继续带领旅游事务署推动香港旅游业持续向前发展。旅发局会继续与旅游事务署紧密合作，共同推动并落实《香港旅游业发展蓝图2.0》，与各界携手促进本地旅游业的长远发展，吸引更多来自世界各地的旅客访港，并鼓励旅客一访再访，进一步扩大旅游业对香港社会及经济的贡献。
相关新闻：
高官任命︱前警务处副处长袁旭健出掌食环署 政府：被评为最合适人选 陈慧欣任旅游专员
大棋盘︱旅游事务专员人选曝光 被赞熟悉业界 与罗淑佩「重遇」
最Hit
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
2026-06-14 10:00 HKT
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
11小时前
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
6小时前