每日杂志｜订受信任者性罪行新法 保护儿童免受侵犯 相关个案求助率低 要求受害人逐次举证极困难

近年发生多宗涉及补习教师及私人教练的儿童性侵案，社福界关注施虐者是备受儿童信任的权威人士，且侵犯可能持续发生，影响孩童身心发展。现时仅少数受害人于数年后求助，未能按现时法例要求就每宗案件举证，证据不足易让施虐者脱罪。港府正研究落实法改会提出的改革性罪行建议，团体盼当局适时订立针对「持续性侵犯儿童」及「滥用受信任地位」新法例，加强保护孩童。

多个社福团体早前签署联合立场书，促加强立法保护孩童。

社会福利署「保护儿童资料系统统计报告」显示，本港整体虐儿个案在连续5年上升后首次回落，惟儿童性侵犯个案达近10年新高，过去5年每年占比均逾30%，今年第一季更达40%（见表）。儿童性侵案中，「受信任地位」人士占逾20%，是仅次于「同学朋辈」及「陌生人」的主要施虐者。

国际培幼会（香港）总干事萧美娟指，「受信任地位」人士包括家庭成员、教师、补习教师、私人教练及照顾者，相关人士极易取得儿童及家长信任，往往毋须施以暴力，便能透过长时间接触及关怀，持续侵犯儿童。

香港儿童权利委员会执行干事黄惠玉称，面对父母、亲属、兄弟等住在同一屋簷下的施虐者，「受害孩童不能离家，亦不敢反抗，只能默默承受。」

受害者羞于启齿难获信任

近年时有揭发教师、补习教师及私人教练，甚至宗教人士性侵幼童案，前线社工Katie指，这类施虐者滥用其「权威」身份，持续进行侵犯，十分可耻。她称，不少受害人曾向家人透露遭「熟人」侵犯，惟部分人未有认真跟进，亦有家人不相信，反指受害人说谎，令受害人质疑自己过于敏感，未再求助遭受持续侵犯。

她曾接触遭教师性侵的少女，少女指教师以「师生恋」作借口，及后恋情无疾而终，少女才怀疑对方处心积虑，借教师身份亲近犯案，但因怕事件揭发会无地自容，不敢求助。

关注妇女性暴⼒协会于2019年至2023年期间，接获近500宗童年遭性侵犯的求助个案。该会总干事庄子慧指，当中56%是遭受持续侵犯，并有近60%受害人是事发逾5年以上才首次披露。她称，儿童性侵个案求助率不高，与受害人羞于启齿及举证困难有关。

本港性罪行法例于1970年代订立，并以当时英国法例为蓝本，沿用至今。萧美娟称，现行法例要求受害人就每次性侵事件举证，惟不少受害人事隔多年才求助，可能因记忆不完整，未能提供完备证据。她指，审讯过程中，受害人须面对辩方律师反复盘问，可能因心理压力出现证供不一致，甚至因情绪崩溃而放弃作供，令案件最终难作追究。

家长在保护儿童免受性侵犯上扮演重要角色。

庄子慧称，理解法例的公平原则，惟要求受害人巨细无遗地说出每次侵犯的日期、时间、地点、侵犯经过、被接触的身体部位及次数，甚至事发现场人士等细节，对受害人而言极度困难。黄惠玉亦指，受害人往往对首次及最后一次受侵犯的记忆最深刻，但若其他侵犯事故因未能举证而不能提告，对受害人并不公平。

未「说不」不等于同意行为

庄又称，现行法例下，受害人若于侵犯中曾作反抗或「说不」，可被视为「不同意」的证据。不过，她指，侵犯事件来得突然，受害人可能未及「说不」便被迫就范，亦可能因未及反抗而自责。有律师亦指，澳洲等地已采用不能「预设」事主同意发生性行为的概念，即双方必须在持续沟通及同意下才发生性行为，故若受害人未同意下发生性行为，亦应视为未获同意。

本港跟随联合国《儿童权利公约》把18岁以下人士界定为儿童，现行法例亦禁止与16岁以下儿童发生性行为。前线社工Katie称，为杜绝16及17岁青少年遭教师、私人教练或宗教人士侵犯，宜适时订立针对「持续性侵犯儿童」及「滥用受信任地位」的新法例。

香港儿童权利委员会执行干事黄惠玉建议于医院设「一站式支援中心」。

黄惠玉解释，「持续性侵犯儿童」法例下，受害人不必再就每宗独立事件举证，只需叙述于特定期间内重复遭到侵犯，当局即可提控。儿童事务委员会委员刘仲恒指，澳洲新南威尔士州的相关法例列明，控方只须证明儿童于一段时期内遭3次或以上性侵便可作出检控。

向子女灌输拒绝性暗示意识

萧美娟亦希望，当局同时订立针对「滥用受信任地位」的法例，并将受保护年龄延伸至18岁以下，涵盖教师及私人教练等「权威」人士，加强保障儿童。她续称，海外国家已就「滥用受信任地位」订立相关法例，如英国的相关罪行最高刑罚为入狱5年、加拿大最高刑罚入狱14年，并设强制性的最低刑期。

黄惠玉亦建议效法英国及爱尔兰，订立「司法实务指引」，于案件开审前按受害人年龄和成熟程度，推断案件审理时间，并订明在法庭提问时，不可用刺激性的用语盘问，并使用身体示意图显示被侵犯部位，加强保障受害人。

在保护儿童免受性侵上，刘仲恒建议家长聘请私人补习教师或教练前，先查核「性罪行定罪纪录查核」，并与子女订立「不与导师单独接触」、「不私下约会」及「遇事向家长求助」的原则。面对「滥用受信任地位」的性侵个案可能成为新趋势，庄子慧希望家长多聆听及留意子女的情绪变化，并灌输拒绝性暗示和要求的意识。

政府拟年内就修例咨询立会 本届任期内完成立法

就社福界建议加强保障儿童性侵受害⼈权益，政府计划今年内就性罪行法例修订建议咨询立法会，目标于本届政府任期内完成立法。

保安局指，政府正研究落实法改会于2019年发表《检讨实质的性罪行》报告书，及2022年发表《性罪行检讨中的判刑及相关事项》报告书中的建议，完善香港性罪行法例，加强保障儿童。今年下半年，政府将就性罪行法例修订建议，咨询立法会保安事务委员会及进行公众咨询，于今年内向立法会提交相关修订条例草案，目标在本届政府任期内完成立法。

政府推行「性罪行定罪纪录查核机制」，并向孩童、家长、教职员灌输防止性侵犯儿童意识，扩大保护网。有关机制下，机构聘请从事与儿童或精神上无行为能力人士工作的雇员时，可查核对方性罪行刑事记录，防范前性罪犯藉工作再次侵犯儿童，计划已扩大至私人补习导师、音乐老师、运动教练、义教老师及义务运动教练。

预防教育工作上，警务处编制教学资源，协助儿童、家长及教师了解性罪行最新趋势和应对方法，加强家长和教师的预防、识别和教导儿童应对能力，让儿童学会拒绝性暗示和要求，并鼓励求助。警方已培训2万多名教职员，并举办社工、心理学家及学者参与的跨专业研讨会，探讨加强预防侵害及保护儿童的措施。

警务处编订保护儿童漫画书系列，加强教育推广。

社会福利署亦指，辖下全港11队由资深社工组成的「保护家庭及儿童服务课」，会评估怀疑虐儿个案，并为受害人及其家人提供情绪及行为辅导、临床心理服务及住宿照顾。

社福界倡设支援中心 提供一站式调查及身体检验

为减低当事人的心理压力，社福界建议当局设「一站式支援中心」，让遭性侵犯孩童可于同一地点接受警方调查及身体检验。

香港儿童权利委员会执行干事黄惠玉指，现时当事人须接受警方及社署等不同部门调查及搜证，如到警方「家居录影室」进行会面了解案情、到医院检验身体，并参加社署「怀疑虐待儿童多专业个案会议」。她称，当事人每到一处陌生地方，便承受庞大心理压力，建议于公立医院设「一站式支援中心」，让当事人于同一地方接受多项调查。

前线社工亦称，「一站式支援中心」可提供留医医治及心理辅导，或能提高其他受害人的举报意欲，建议先设试点，评估成效，再决定是否增加。

记者：关英杰