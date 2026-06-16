黄国辉：建香港工程标准抢话语权 国际金标指日可待︱专访

英标、欧标和国标等主流标准主导建造界，香港建筑科技研究院行政总监黄国辉表示，香港和大湾区未来工程量大，有利香港的工程标准抢占世界领先地位，日后成为国际金标准；建科院会先聚焦新物料和技术，例如高性能混凝土、高强钢和组装合成建筑法，未来会邀请大湾区供应商加入香港「建筑产品认可计划」，推动香港标准成为大湾区标准。

推动「港标」成为大湾区标准

现时工程界以英标、欧标、国标和国际标准（ISO）等为主流，香港工程亦参照官方指引执行相应标准。黄国辉在专访中指，本港工程界习惯使用国际标准，兼具大湾区研发、物流和生产力较强的优势，加上随北都工程展开，对新技术和新物料需求巨大，香港制订的工程标准有望在国际市场抢占话语权，协助香港建造业开拓外地，并预计香港标准成为国际金标准是指日可待。

黄国辉称，建科院会先聚焦制订新物料和新技术标准，例如高性能混凝土、高强钢和组装合成建筑法（MiC）等的标准，料较易进占权威地位。他举例，虽然英国和新加坡已有MiC技术标准，但没有内地的供应链，成本高，使用量亦不及香港，给予香港标准很大优势。

成为大湾区标准可提升香港标准认受性。黄国辉表示，建科院推出「建筑产品认可计划」，设有中央预审机制，让同工程物料经审批后可于不同项目使用，较原本须按逐项工程审批更为省时和有效益，日后较多物料进入资料库后，将邀请大湾区供应商加入并使用香港标准，「就可以融合到大湾区。」

设计标准方面，黄国辉指，由于设计理念各异，标准需时讨论，举例香港过去按英国标准设计的基建寿命需要120年，但国家标准只需100年，需考虑实际需要，设计融合标准。

认证工具助业界使用AI

港府今年预留一亿元支持建科院检视建筑标准及推动人工智能（AI）应用，黄国辉称，建科院今年内将完成研究，发掘有潜力提升的现行建筑标准，按省时、省钱、安全及品质四项条件编排检视优次，预计会检讨逾10项标准。黄国辉称，过去工程十分重视安全，但英标和欧标近几年不断减低标准，香港亦应检视，举例现时办公室无纸化，铁灯亦换成玻璃纤维灯，文件和灯具重量减少，建筑物承重或不同。

另外，基于人工智能发展迅速，黄国辉表示，建科院将按发展局对业界使用AI的基准，认证市场的AI工具。他指出，建科院曾考虑研发AI工具，但感难以追赶市场步伐，「整出来之后，可能已经有新AI工具」，故决定制订比对基准机制，评估市场上各款AI工具，认证适合中小企使用的产品，反而更能帮助业界使用AI。

他解释，有关比对基准机制将参照发展局今年向业界发出的一份技术通函，其中在最优化设计、招标文件审核和数码化工程监督系统的资讯检索和报告三个方面的基准有要求，但不会为个别产品评分。

机械人地盘成未来

对于建筑地盘未来发展，黄国辉相信，人口老化和劳动力减少下，日后地盘将变得高度自动化和使用很多预制组件，大量工序于工厂完成，组件甚至可完成喷漆和装修，「雪柜都装好」，现场主要是进行组件调运和接驳工作，故建科院亦为未来铺路，就遥控天秤和焊接机械人制订相关标准，前者安全性更高，后者替代人手，更可24小时工作。

他续指，不少有心的企业研发不同建造机械人，但现时工地实际应用的机械人未算多，但不同机械人的应用情况不同，故不会统一制定建造机械人标准，未来反会按各样机械人产品的需要制订标准。

记者：曾伟龙