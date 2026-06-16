研减地基桩柱数量 污水变再造水冷却数据中心 建科院行政总监黄国辉：冀减北都发展工时成本︱专访

香港建造成本位列亚洲第一，是涉约3万公顷土地北都发展的一大挑战。香港建筑科技研究院行政总监黄国辉指，建科院将为新建造技术和物料制订标准，可显著降低北都发展成本和时间，举例将进行内陆地区风力研究，或可降低北都建筑结构要求，减省建筑物料，亦会研究利用再造水冷却技术，减少北都数据中心散热时食水的耗用。

为新建造技术或物料制订标准

黄国辉接受《星岛》专访时表示，随着本港发展北都，未来建造工程数量将有增无减，但本港面对亚洲最高的建造成本和劳动力萎缩等挑战，建科院将透过推动香港建筑业创新应用、推动建筑标准和进行认可认证，支持基建和建造业发展。

北部都会区专属法例5月22日完成咨询，建议容许建造业毋须特殊原因便可申请豁免《建筑物条例》要求，方便采用创新建筑技术。黄国辉表示，建议可便利建造业创新，建科院亦期望未来与承建商或客户合作在北都试用新技术或物料，合适的未来都可于北都应用。

新界北岩土承载力可提高约六成

北都涉及大量前期地基工程，黄国辉表示，建科院早前与土木工程拓展署进行新界北部岩土承载力研究，推断相关岩层承载力可提高约六成，即可大幅减少所需地基桩柱数量，降低工程造价及施工时间。参考过往地质数据，部分工务工程项目大直径钻孔桩的预先钻探和验证钻探数量平均可减少三分之一，提升工程效率。

他又表示，现时全港建筑物设计参考的风力标准均以横澜岛计算，但风力吹到内陆会减弱，建科院计划进行内陆风力研究，「去到北都是否仍然同一样风力，还是有些减散……（建筑）或不需要很强的结构，不敢说帮很多」，视乎研究结果，地基、隔音屏障或建筑物的结构强度的标准或有望调低，可减省建造物料使用，预计今年内完成研究。

沙岭数据园区是北都重点项目之一，黄国辉指出，数据中心现时一般以食水或海水作水冷降温，散走运作时产生的废热，惟北都与海有距离，为节省食水资源，建科院正探讨利用逆渗透技术等程序处理，将污水变为再造水，可用作水冷，「一来可节省食水，二来可减少污水」，节省水量则视乎未来北都人口。他表示，当相关可行性研究完成，建科院将于一间位于北都的私人数据中心进行一年先导计划，监察再造水的水质。

或试用内地600MPa钢筋

新物料方面，黄则指，现时香港一般使用抗拉强度为400MPa或500MPa的钢筋，未来可试用香港未有供应、内地有生产的600MPa钢筋。他解释，使用强度更高的钢筋可减少数量，有机会节省物料，但可能增加建筑物承重，或因加得减，故必须详细研究，若可行便会为新物料制订在港使用的标准。

他又指，制订新标准不会只限在北都应用，例如优化超高性能混凝土（UHPC）结构的技术指引和专用规范落实后，新物料可于不同工程应用，而每个新技术或新物料为工程项目带来的成本或工时省减均因项目而异，但相信平均而言可有显著减幅，举例元朗南隔音屏障项目透过风洞测试优化设计，减少约两成工程成本，高延性轻质复合混凝土在元朗十八乡工程的应用，减少约四至五成施工时间。

记者：曾伟龙