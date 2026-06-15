Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉非礼女友人7岁女儿 地盘工企图肛交等5罪脱

社会
更新时间：17:06 2026-06-15 HKT
发布时间：17:06 2026-06-15 HKT

41岁地盘工人被指于11年前非礼女友人7岁女儿私处、企图肛交和要求口交等，他否认非礼及企图与女童肛交等5罪受审。审讯中，女事主供称被告事后会给她100元「买糖食」；辩方盘问下，她曾称事隔已久，「唔系好记得仔细内容」，并承认她的外婆曾因她难管教和常说谎，而申请由社署担任她的监护人。5男2女陪审团今退庭商议约1.5小时后，裁定男被告所有罪名不成立。

5罪全部罪名不成立

被告张裕康，否认于2015年在九龙秀茂坪某单位，两度猥亵侵犯女童X、企图与X肛交、两度煽惑X与他作出严重猥亵行为。

陪审团今一致裁定被告其中1项煽惑16岁以下女童作出严重猥亵行为罪名不成立，其余4罪则大比数裁定罪名不成立。

被告被指以阳具磨私处并要事主口交吞精

控方案情指，女童X案发时与母亲居于秀茂坪涉案单位，被告是X母亲的朋友，当时亦在该处同住。X称被告趁她全裸时戴上安全套，以阳具磨擦她私处和大腿，曾试图与她肛交但不果，被告又曾要求她跪坐在其头上、舔她私处，及两度要求她为其口交，其中一次更要求她吞下精液，被告在两次口交后均给予她100元「 买糖食」。

辩方盘问下，X承认她的外婆曾因她难管教和常说谎，而申请由社署担任她的监护人。X也同意她对「性」感好奇，因其母亲在她年幼时会带男性回家及发生关系，令她「无乜界线，会多啲好奇」；她在院舍内曾涉非礼另一名女童的胸部及私处，而遭警方拘捕。

案件编号：HCCC419/2025
法庭记者：王仁昌

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
7小时前
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
生活百科
22小时前
88岁余慕莲住老人院近照曝光 安德尊豪气包起所有费用 曾重病复发叹「唔掂」求梦中离世
01:03
88岁余慕莲住老人院近照曝光 安德尊豪气包起所有费用 曾重病复发叹「唔掂」求梦中离世
影视圈
8小时前
其士争产案丨五女周蕙蕙继承遗产多姐妹一倍 自发「分一半」予七弟周维正
其士争产案丨五女周蕙蕙继承遗产多姐妹一倍 自发「分一半」予七弟周维正
社会
3小时前
廖志强今被颁令破产。苏正谦摄
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
社会
6小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盘︱政府首公开招聘食环署长 消息：前警队高层袁旭健获委任 提升执法效能推内部改革
00:40
大棋盘︱政府首公开招聘食环署长 消息：前警队高层袁旭健获委任 提升执法效能推内部改革
政情
10小时前
世界杯2026｜41岁C朗体脂维持7% 每日魔鬼餐单公开 前私人大厨揭超自律关键
世界杯2026｜41岁C朗体脂维持7% 每日魔鬼餐单公开 前私人大厨揭超自律关键
减肥运动
5小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
3小时前