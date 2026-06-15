涉非礼女友人7岁女儿 地盘工企图肛交等5罪脱

41岁地盘工人被指于11年前非礼女友人7岁女儿私处、企图肛交和要求口交等，他否认非礼及企图与女童肛交等5罪受审。审讯中，女事主供称被告事后会给她100元「买糖食」；辩方盘问下，她曾称事隔已久，「唔系好记得仔细内容」，并承认她的外婆曾因她难管教和常说谎，而申请由社署担任她的监护人。5男2女陪审团今退庭商议约1.5小时后，裁定男被告所有罪名不成立。

5罪全部罪名不成立

被告张裕康，否认于2015年在九龙秀茂坪某单位，两度猥亵侵犯女童X、企图与X肛交、两度煽惑X与他作出严重猥亵行为。

陪审团今一致裁定被告其中1项煽惑16岁以下女童作出严重猥亵行为罪名不成立，其余4罪则大比数裁定罪名不成立。

被告被指以阳具磨私处并要事主口交吞精

控方案情指，女童X案发时与母亲居于秀茂坪涉案单位，被告是X母亲的朋友，当时亦在该处同住。X称被告趁她全裸时戴上安全套，以阳具磨擦她私处和大腿，曾试图与她肛交但不果，被告又曾要求她跪坐在其头上、舔她私处，及两度要求她为其口交，其中一次更要求她吞下精液，被告在两次口交后均给予她100元「 买糖食」。

辩方盘问下，X承认她的外婆曾因她难管教和常说谎，而申请由社署担任她的监护人。X也同意她对「性」感好奇，因其母亲在她年幼时会带男性回家及发生关系，令她「无乜界线，会多啲好奇」；她在院舍内曾涉非礼另一名女童的胸部及私处，而遭警方拘捕。

案件编号：HCCC419/2025

法庭记者：王仁昌