首届北都马拉松11月开跑 首度跑上粉岭绕道 即日起分阶段报名

首届「乡议局100周年北部都会区马拉松」将于今年11月1日隆重开跑。适逢新界乡议局成立100周年，主办方为跑手带来崭新的马拉松体验，赛事路线由沙田出发，途经大埔及粉岭，一路穿越至上水北区运动场，跑手沿途可感受市民近距离打气的炽热气氛。终点更特设赛后嘉年华，跑手可即场体验乡村特色美食。四大殿堂级跑手梁树明、李嘉纶、吴辉扬、黄仲文，以及精英跑手陈家豪、姚洁贞共同为本地跑界全新盛事揭开序幕。

赛事破天荒跑上粉岭绕道

首届「北部都会区马拉松」赛事路线设计别出心裁，途经多个新界地标，全马赛事将以沙田石门的新界乡议局大楼作起点，经沙田及吐露港海滨长廊，跑入大埔元洲仔及林村河，并踏足首次开放予跑步赛事使用的粉岭绕道，最后以上水北区运动场作终点。

是次赛事分为全马、半马、十公里及1.5公里赛，当中全马及半马赛事均设挑战组供达标跑手参与。赛事分为两个阶段接受报名，全马及半马挑战组于今日（6月15日）下午5时起率先接受报名；其余组别可于6月18日第二阶段开始报名，7月18日前报名更可享有早鸟优惠。除了丰富的赛事限定纪念品外，赛事亦特别为挑战组的首五名跑手设丰富奖金奖项。

刘业强：让市民亲身走进北都

新界乡议局主席刘业强表示，北部都会区的发展不只著重基建上的新气象，更需要注入源源不绝的活力与人气。他指，运动正是连结社区最有效的桥梁，作为首届举办的北都马，今次不只是一场体育赛事，更是一个让全港市民透过双脚，亲身走进北部都会区、见证北都发展的宝贵机会。马拉松讲求的坚毅、拼搏同不断超越自我的精神，其实正与新界人勤恳踏实、勇于开拓的传统特质不谋而合。他相信，透过今次比赛，可以让更多市民认识到北部都会区不单只有深厚文化底蕴，更具备充满现代感和发展潜力的一面。

四大殿堂级跑手亦鼎力支持赛事，吴辉扬表示，今次是北部都会区第一届马拉松，虽然他已经66岁，也希望可以参加半马，亦会叫学生一同跑，希望赛事能突破本地马拉松的参与人数，同时吸引更多人参与长跑运动；李嘉纶补充指，他以前也试过参加沙田长跑比赛，跑过吐露港和大埔，知道赛道怎样跑，训练方法都会不同。

黄仲文表示参加这次赛事对自己和社会都是好事，认为北部都会区马拉松有很多啦啦队和美食，即使跑步很辛苦，但得到大会及众多市民支持，会感受到很大的正能量，多艰辛的训练或比赛都能克服；梁树明寄语新世代跑手：「突破自己最重要，要有清晰目标、合理的梦想、及按时间表练习。新世代的跑手先要打好长跑基础，循序渐进，持之以恒练习，克服训练时的孤苦，享受长跑乐趣。」

另外，两位精英跑手陈家豪和姚洁贞亦非常期待首届「北部都会区马拉松」，陈家豪表示自己居住大埔多年，经常会跑上水不同路段，对今次赛事的路线十分熟悉，在跑步之余还可以观赏围村优美风景，他会考虑参加全马拉松组别。姚洁贞指，一人挑战马拉松可能比较孤独乏味，市民大众可以与亲朋好友一起训练、一起参赛，使挑战马拉松的路上别具意义，一同享受马拉松个中乐趣。此外，今次可以在新界参加赛事，不用跨区十分方便，她对沿途景色也很感兴趣，有机会会参加半马。