MIRROR演唱会伤者阿Mo申雇员补偿胜诉 雇主舞馆须赔偿629万元

2022年MIRROR演唱会中，舞台电视屏幕从高处堕下，舞者「阿Mo」李启言遭压中重创，早前入禀向前雇主舞馆有限公司申索雇员补偿，在舞馆缺席下胜诉，尚待评估补偿金额。经审讯后，法官罗丽萍今午在区域法院宣判，以现行索偿月入法定上限3.56万元计算，计算了8年收入损失及医疗开支等，舞馆有限公司须补偿阿Mo约629万元，阿Mo兼得讼费。

李父原拟于审讯中作供，惟月前离世，其证词谈及阿Mo伤势及事后日常照顾情况，获法庭采纳，以证明阿Mo因是次事故无法恢复原本的日常生活。阿Mo以审讯中视像方式作供，称事故前每月平均收入约6.3万元，其酬劳以支票或银行转帐支付，部分则以现金形式收取。

案件编号：DCEC338/2024

法庭记者：陈子豪