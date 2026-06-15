5月初步访港旅客人次约446万 首5个月累积2300万人次 按年升14%
更新时间：15:48 2026-06-15 HKT
发布时间：15:48 2026-06-15 HKT
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旅发局公布5月初步访港旅客人次为约446万，较去年同期上升9%。累积计算，今年1至5月访港旅客录得约2,300万人次，按年增加14%。其中，中国内地旅客占1,767万人次，非中国内地旅客为532万人次，分别按年多16%及7%。
短途市场受中东局势影响出现波动
长途市场持续增长，5月访港旅客人次按年上升22%；今年首五个月累计长途旅客人次亦按年增加两成。短途市场主要受中东局势影响、油价上升及航班数量削减，令5月的访港旅客出现波动。
暑期旅游旺季将至，旅发局推出全新夏日推广活动「香港夏日盛会」（Hong Kong Summer Fun），配合多项盛事加强宣传，并联同商界向旅客送出数十万份「夏日礼」，涵盖景点、餐饮、交通及购物优惠，吸引更多过夜旅客于暑假期间访港，带动整体消费。
|客源市场
|5月 (按年比较)
|1至5月 (按年比较)
|中国内地
|3,485,728 (+12%)
|17,670,354 (+16%)
|非中国内地*
|979,112 (+2%)
|5,319,440 (+7%)
|短途
|504,152 (-6%)
|2,793,884 (+1%)
|长途
|302,385 (+22%)
|1,708,492 (+20%)
|新市场
|79,344 (+6%)
|350,818 (+14%)
|总数
|4,464,840 (+9%)
|22,989,794 (+14%)
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