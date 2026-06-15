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5月初步访港旅客人次约446万 首5个月累积2300万人次 按年升14%

社会
更新时间：15:48 2026-06-15 HKT
发布时间：15:48 2026-06-15 HKT

旅发局公布5月初步访港旅客人次为约446万，较去年同期上升9%。累积计算，今年1至5月访港旅客录得约2,300万人次，按年增加14%。其中，中国内地旅客占1,767万人次，非中国内地旅客为532万人次，分别按年多16%及7%。

短途市场受中东局势影响出现波动

长途市场持续增长，5月访港旅客人次按年上升22%；今年首五个月累计长途旅客人次亦按年增加两成。短途市场主要受中东局势影响、油价上升及航班数量削减，令5月的访港旅客出现波动。

暑期旅游旺季将至，旅发局推出全新夏日推广活动「香港夏日盛会」（Hong Kong Summer Fun），配合多项盛事加强宣传，并联同商界向旅客送出数十万份「夏日礼」，涵盖景点、餐饮、交通及购物优惠，吸引更多过夜旅客于暑假期间访港，带动整体消费。 

客源市场 5月 (按年比较) 1至5月 (按年比较)
中国内地 3,485,728 (+12%) 17,670,354 (+16%)
非中国内地* 979,112 (+2%) 5,319,440 (+7%)
短途 504,152 (-6%) 2,793,884 (+1%)
长途 302,385 (+22%) 1,708,492 (+20%)
新市场 79,344 (+6%) 350,818 (+14%)
总数 4,464,840 (+9%) 22,989,794 (+14%)

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