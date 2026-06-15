输入外劳优化措施︱餐饮业列第二级审批 人手比例改「3比1」、细分两大类岗位 即睇详细计算方法

政府宣布已完成「补充劳工优化计划」检讨，并向立法会提交文件。计划由明日（16日）起推行七项优化措施。新措施将引入分级审批机制，餐饮业出品部及楼面部被纳入第二级审批，申请输入劳工的人手比例收紧至3比1。若一家餐厅申请输入8名工人，包括2名初级厨师、2名帮上杂、2名二厨及2名餐饮调配员，该雇主必须已在出品部雇用并持续聘用24名本地全职工人，不论职位，该部门内所有的本地全职工人都计算在内。

当局表示，面对人口高龄化及经济转型的挑战，本港劳动人口预期将持续缩减，中短期内仍面对结构性人力错配。经全面评估「补充劳工优化计划」后，认为在确保本地工人优先就业的原则下，应继续推行计划并维持现有涵盖范围，以容许有确实招聘困难的雇主适度输入劳工。

政府指，会参考及分析相关因素及数据，包括经济和劳工市场情况、个别行业及工种的人力供求情况、优化计划的申请和审批情况及运作经验、输入劳工在相关行业就业人数的占比，及持分者的意见等，推行输入劳工分级审批机制。相对于基本的审批规定（第一级），包括二比一本地全职雇员与输入劳工人手比例及四星期本地招聘等，按第二级审批的申请须符合更严格的人手比例、本地公开招聘规定或其他合适的行业为本要求。

餐饮服务业纳入第二级审批机制

劳工处经考虑行业就业、人力供求、技能错配及输入劳工情况后，将餐饮服务业的厨师、初级厨师、烧烤厨师、餐饮调配员及酒吧主管等「出品部职位」，以及侍应生、楼面部部长、接待员及收银员等「楼面部职位」，纳入第二级审批机制。

须遵守更严格的3比1人手比例规定

计划将会以整个部门计算比例，当局指雇主申请上述餐饮职位时，须遵守更严格的「3比1」人手比例规定，且计算人手比例的基础将改为整个部门的所有职位。当局举例指，若一家餐厅申请输入8名工人，包括2名初级厨师、2名帮上杂、2名二厨及2名餐饮调配员，该雇主必须已在出品部雇用并持续聘用24名本地全职工人，不论职位，该部门内所有的本地全职工人都计算在内。这两个部门所有申请职位的本地招聘期亦会划一为六星期，其间雇主须每两星期参加一次由劳工处在指定就业中心举行的招聘会。

鼓励聘用本地残疾人士

为推动残疾人士就业，雇主如雇用本地残疾人士担任全职工作，申请输入劳工时，本地残疾雇员与输入劳工的人手比例会以1比1计算。

当局又指，计划维持中位工资规定，申请雇主须以不低于相类职位的每月工资中位数优先聘请本地工人；获批输入劳工的雇主亦必须签订标准雇佣合约，并支付不低于中位工资的薪金，以防输入劳工成为廉价劳工。劳工处会持续优化更新中位工资统计数据。

提高住宿费扣除上限

在维持中位工资规定的前提下，雇主可扣除输入劳工住宿费的上限，由原来的10%上调至20%，或实际住宿成本，以较低者为准。

适度放宽工作地点限制

计划亦会放宽工作地点限制，容许雇主申请安排输入劳工在不超过五个按《区议会条例》载列的地方行政区内业务地点工作。雇主进行本地招聘时，亦必须提供相关指定地区的空缺供本地求职者应征。

违规雇主最长被禁参与五年

劳工处将加强对严重违规雇主的行政制裁。涉多于一项违规的个案，禁止参与优化计划的限期会叠加计算，最长为五年，并会公布所有被施加行政制裁雇主的身分，以加强阻吓力。

新措施实施时间表

上述新措施，均适用于2026年6月16日或以后获劳工处发出初步甄别通知的申请；之前获发通知的申请则按现行准则处理。而住宿费上调上限措施则适用于2026年6月16日或以后，根据劳工处发出的原则性批准而签订的标准雇佣合约，现有的合约及先前已获原则性批准的申请不受影响。

劳工处处长许泽森（中）指，获批外劳绝大部分属餐饮服务业，至上月已输入4.38万名外劳。吴艳玲摄

截至上月已输入4.38万劳工

劳工处处长许泽森表示，「补充劳工优化计划」自2023年推出以来，截自上月已共接获约2.7万宗申请，申请输入外劳逾20万名；最终获批申请逾1.7万宗，涉及外劳11万人。他指，获批外劳绝大部分属餐饮服务业，至上月已输入4.38万名外劳。

许泽森称，劳福局于去年第四季起开始进行人力推算的中期更新，初步分析显示，去年本港整体人力需求较2023年有所回落，同时劳动市场出现结构性改变，持续失业达6个月或以上的长期失业情况，占整体失业人数的比例由2018年约两成上升至去年的三成，反映技能错配问题浮现。

其中，餐饮服务业复苏步伐不一，许泽森指近年出现中餐集团结业的情况，释放大批具经验、年资较老的餐饮从业员，尤其是中菜厨师等；但新开业的餐厅却大多为非中式餐馆，如东南亚或东亚菜等，而且不少职位是「没人愿意应征」。因此，业内出现约5%的空缺率，与约6%失业率并存的结构性矛盾。当局预计至2028年，在已算上输入外劳的情况下，餐饮服务业人力将仍短缺约1000至4000人。

许泽森指出，继续维持优化计划的涵盖范围并非决定「恒常化」，而是未来一段时间继续输入外劳，对本港经济发展有好处。他又称，数据上看不到餐饮业失业率因为输入外劳而急剧恶化，但依然需要仔细考虑有关影响，故决定采取一系列优化措施。