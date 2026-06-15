天气持续更新︱西贡东部雨量特别高 天文台发山泥倾泻特别提示 视强雷雨区发展或改发红雨

黄色暴雨警告自今早（15日）11时10分发出，至傍晚仍然悬挂。天文台在傍晚6时15分发出山泥倾泻特别提示，指西贡东部的雨量特别高，有机会引发山泥倾泻。市民应留意山泥倾泻风险，远离斜坡。如市民发现所处地点附近发生山泥倾泻，应立即离开，并在安全的情况下报警。

另外，天文台傍晚6时50分指，与低压槽相关的强雷雨区正影响本港及珠江口，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

天文台今早（15日）指，活跃西南季候风及低压槽正为广东地区带来大骤雨及雷暴。本港方面，今早各区普遍录得超过30毫米雨量，而西贡区的雨量更超过140毫米。本港地区今日多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲西南风，离岸及高地间中吹强风。

天气︱早上西贡区雨量超过140毫米

天文台于中午12时52分发特别天气提示，预料猛烈阵风吹袭香港。如身处室外，请立刻到安全地方躲避。在下午12时50分左右，流浮山录得每小时约90公里的猛烈阵风。于12时55分再发特别天气提示，指强雷雨区正影响本港及珠江口，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

天文台于上午10时40分发特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。15分钟后再补充，未来两三小时香港广泛地区可能受大雨影响。天文台及后于上午11时10分发出黄色暴雨警告。

展望明日雨势有时颇大，星期三及星期四天气仍然不稳定。随后一两日骤雨逐渐减少。