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天气持续更新︱天文台取消黄雨 料明日雨势有时颇大 端午节及周末天气转好

社会
更新时间：20:23 2026-06-15 HKT
发布时间：11:04 2026-06-15 HKT

黄色暴雨警告自今早（15日）11时10分发出，至晚上8时20分取消。天文台指，受活跃西南季候风及低压槽影响，本港明日（16日）雨势有时颇大。预料星期三至星期四（17至18日）初时天气仍然不稳定，部分地区雨势较大。市民在未来数天上班上学前请留意天文台的天气提示和天气警告信息，亦需小心考虑交通情况。此外，由于有机会出现水浸，市民应采取适当的预防措施，以防止可能引致的损失。

随着副热带高压脊建立，本港在端午节及周末期间骤雨将逐渐减少，天色渐转明朗。

天文台在傍晚6时15分发出山泥倾泻特别提示，指西贡东部的雨量特别高，有机会引发山泥倾泻。市民应留意山泥倾泻风险，远离斜坡。如市民发现所处地点附近发生山泥倾泻，应立即离开，并在安全的情况下报警。

另外，天文台傍晚6时50分指，与低压槽相关的强雷雨区正影响本港及珠江口，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

天文台今早（15日）指，活跃西南季候风及低压槽正为广东地区带来大骤雨及雷暴。本港方面，今早各区普遍录得超过30毫米雨量，而西贡区的雨量更超过140毫米。本港地区今日多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲西南风，离岸及高地间中吹强风。

天气︱早上西贡区雨量超过140毫米

天文台于中午12时52分发特别天气提示，预料猛烈阵风吹袭香港。如身处室外，请立刻到安全地方躲避。在下午12时50分左右，流浮山录得每小时约90公里的猛烈阵风。于12时55分再发特别天气提示，指强雷雨区正影响本港及珠江口，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

天文台于上午10时40分发特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。15分钟后再补充，未来两三小时香港广泛地区可能受大雨影响。天文台及后于上午11时10分发出黄色暴雨警告。

展望明日雨势有时颇大，星期三及星期四天气仍然不稳定。随后一两日骤雨逐渐减少。

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