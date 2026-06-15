来片．一分钟话你知︱香港文旅大爆发 击败欧美强敌 启德体育园摘世一
更新时间：02:01 2026-06-15 HKT
发布时间：02:01 2026-06-15 HKT
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2026年香港启德体育园再度冲出国际。
在英国曼彻斯特的 TheStadiumBusiness Awards 中，一举荣获「年度最佳场地」大奖！
开幕后短短时间，启德体育园已成为香港人的真正主场。
国际七人榄球赛、世界级足球赛、还有各大巨星的演唱会，一场接一场，将全球的观众、旅客、掌声和消费力都带过来。
不仅如此，根据国际权威 PollStar 的指标，启德主场馆的总销量冲上全球第三，而全球总收入榜亦高居第五，两项成绩双双称霸亚洲第一！
香港的魅力又何止体育同演唱会？餐饮界一样这么精彩。
有两间餐厅最近打入了「全球101最佳汉堡」，其中一间更赢得「亚洲第一汉堡」美誉。
同时，还有三间餐厅入选埋「全球最美餐厅」。
能获得这些如此厉害的殊荣，除了业界的努力，背后政府亦全力推动「盛事经济」，落实「盛事+旅游」和「文体旅融合」政策，串连文化、体育、餐饮、零售和旅游。
这样不仅让旅客觉得来得有价值，还可以玩得尽兴、留得更久。
有国际级场馆，有世界级美食，还有山、有海、有独特的城市节奏，香港的旅游资源真的丰富到极点！
世界级盛事之都，绝对在香港！
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