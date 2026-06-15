来片．一分钟话你知︱香港文旅大爆发 击败欧美强敌 启德体育园摘世一

2026年香港启德体育园再度冲出国际。

在英国曼彻斯特的 TheStadiumBusiness Awards 中，一举荣获「年度最佳场地」大奖！

开幕后短短时间，启德体育园已成为香港人的真正主场。

国际七人榄球赛、世界级足球赛、还有各大巨星的演唱会，一场接一场，将全球的观众、旅客、掌声和消费力都带过来。

不仅如此，根据国际权威 PollStar 的指标，启德主场馆的总销量冲上全球第三，而全球总收入榜亦高居第五，两项成绩双双称霸亚洲第一！

香港的魅力又何止体育同演唱会？餐饮界一样这么精彩。

有两间餐厅最近打入了「全球101最佳汉堡」，其中一间更赢得「亚洲第一汉堡」美誉。

同时，还有三间餐厅入选埋「全球最美餐厅」。

能获得这些如此厉害的殊荣，除了业界的努力，背后政府亦全力推动「盛事经济」，落实「盛事+旅游」和「文体旅融合」政策，串连文化、体育、餐饮、零售和旅游。

这样不仅让旅客觉得来得有价值，还可以玩得尽兴、留得更久。

有国际级场馆，有世界级美食，还有山、有海、有独特的城市节奏，香港的旅游资源真的丰富到极点！

世界级盛事之都，绝对在香港！