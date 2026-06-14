狗只入食肆│食环署：若中签食肆结业或无意领牌 名额将由其他申请者补上



由7月9日起，狗只可进入获批准的食肆，食环署上周五已进行公开抽签，并按抽签结果编配1,000个容许狗只进入的食肆名额。对于最少有2间有中签食肆已结业，食环署表示，抽签资格以牌照的有效性为准，根据纪录，所有参与抽签的食肆牌照均属有效。至于个别食肆可能因业务考量而处于不同的营运状况，若中签食肆决定永久结业，或无意申领相关准许，其分配名额将由其他申请者补上。

食环署表示，将于本月16及17日派专责人员到成功申请的食肆，向负责人派递批准信和讲解法例要求、牌照条件及其他循规安排。成功申请者须于本月24日或之前，带同批准信及现有的食肆牌照正本，到任何牌照签发办事处缴付140元以修改牌照，加入准许。若有申请者未有于指定期限内完成手续或因其他原因放弃资格，食环署会按抽签结果的顺序安排其他申请者补上。候补人士将会于本月25日收到本署的短讯通知办理手续。



