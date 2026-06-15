非本地培训医生︱8年前入职威院心胸外科 日籍医生藤川拓也传授开放式主动脉手术要点

为解决医生人手短缺问题，医院管理局持续招聘非本地培训医生来港服务，当中包括沙田威尔斯亲王医院心胸外科部门8年前聘请的日本医生藤川拓也，他加盟后随即为团队分享「开放式腹腔主动脉手术」的技术细节，帮助本港医生掌握手术成功要点。聘请藤川的新界东医院联网心胸外科组主任黄鸿亮表示，本港以往对于涉及腹腔主动脉的个案，只可摆放支架作暂时处理，日本则可透过其开放式手术根治病源，并降低病人死亡率；现时威院已有4名医生掌握相关技术，进行了逾90宗同类手术。

大幅提升开放式主动脉手术成效

新界东医院联网心胸外科组主任黄鸿亮指出，本港外科培训依循英式系统，会将位于胸腔及腔腹的主动脉手术，分别归类为「心胸肺外」及「血管外科」，惟部分病情可由胸腔延伸至腹腔，处于灰色地带。以往要处理此类个案，只能摆放支架处理，未能根治病情，而效果较好的「开放式主动脉手术」因当时缺乏技术，威院只曾进行4至5宗。

黄鸿亮于2015年在本港举行的一个大型心腔外科会议上认识藤川拓也，当时对方在日本川崎幸医院主动脉中心（Kawasaki Aortic Center）工作，是全日本进行最多主动脉手术的医疗机构之一。他笑言，由于二人当时属医生中的年轻一代，故较为投契。后来，藤川在黄的邀请下，2017年来港加入中大医学院，翌年正式以有限度注册形式加盟医管局。

来港后，藤川向威院团队分享处理开放式主动脉手术的技巧及经验，威院自其加盟后进行相关手术的宗数增至逾90，他亦为团队带来独特的工作文化。现时已是威院心胸外科顾问医生的藤川拓也说，日本医院进行外科手术前会进行简报，让团队成员了解手术内容，他亦习惯透过手绘图像，让团队理解得更为清楚，故将此文化带到威院。

酷爱香港郊区 视港为「第二个家」

藤川拓也坦言，当年正考虑转到欧洲工作，后来受黄邀请，笑言当时没有考虑太多，单纯因为二人友谊而选择来港。在港工作9年，他特别喜欢香港的郊区景色，不时行山远足，曾经到访过要步行12个小时的「鬼手岩」、只有潮退才可抵达的「鸡翼角」等，亦特地搬到西贡居住。谈到未来打算，他形容香港已成为其第二甚至「第一个家」，而且周末亦可「快闪」前往日本探望家人，认为只要仍获聘用，便会继续留港。

黄鸿亮说，聘用人手时，自己会优先选择本地人，希望让其继承衣钵，同时亦会积极物色海外专业人才，希望对方可带来现时本港需要的新技术，例如机械人辅助手术等。不过，他坦言不少专家级的人员已在当地成家立室，欧美地区的薪酬也可能较香港吸引，故招聘海外人才亦有一定难度。

据医管局资料，截至今年5月底，共有360名非本地培训医生于医管局工作或交流，当中包括291名全职医生及69名交流的访问医生，其中131人为特别注册，229人为有限度注册。目前于公院工作的非本地培训医生，于医管局服务年资约为1至6年，亦有部分人年资逾6年或以上。

记者：伍万庭