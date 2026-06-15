学生创意行程点石成金 玩转香港展现无处不旅游

由教育局课程发展处与香港旅游发展局（旅发局）连续第四年合办的「香港旅游业学生峰会」已圆满举行。今年峰会以「无处不旅游：尽展香港独特魅力」为题，吸引65间中学、逾2000名旅游与款待科的学生经线上或线下参与，参与人数更是历届最多。在校际专题研习总决赛中，13队入围队伍施展浑身解数，活用智能科技，为各区打造具创意及独特的旅游产品。他们用年轻人的独特视角，将葵青的工业浪漫、南区的渔村秘景及离岛的工业遗址，重新包装成最潮的深度游路线。

峰会涵盖两大部分，二月中旬的主题演讲活动邀请业界翘楚分享社区导赏、产品构思及全球宣传策略；五月中旬则举办校际专题研习与摄影比赛。参与师生皆表示峰会有助他们从业界分享中吸取实际经验，开拓新思维，加深对旅游业的认识。

葵青货柜变身虚拟导赏员 「青葵仔」勇夺冠军

荣获校际专题研习比赛冠军的保良局马锦明中学，以「Only in葵青」为核心，打造「山海城」的行程。同学设计出货柜造型的虚拟导赏员「青葵仔」与专属APP，带领访客漫游葵青。行程设计动静皆宜：既有俯瞰青马大桥与货柜码头的「工业浪漫夜景」；又有最贴地的葵涌广场「迷宫式扫街」，以及隐世石篱邨粉红天桥打卡点。

获得亚军的沙田培英中学则聚焦南区，推出两日一夜深度文化游。行程紧扣「渔村情怀」，涵盖清晨香港仔鱼类批发市场及天光墟寻宝，并前往经典电影《食神》的拍摄地太白海鲜舫，更提出利用AI技术让旅客「走进电影场景」。

季军宁波第二中学则突破离岛只看大自然景色的传统，策划「被遗忘的工业小岛」跳岛游。同学以梅窝银矿洞、坪洲火柴厂、牛皮厂及石灰窑厂等历史遗址为主题，并建议运用AI与AR技术保留原居民的口述历史与人情故事。

评判：学生演绎创新 旅款科受学界重视

评判一致赞赏同学既能活用旅游与款待科的学科知识，更深入社区发掘独特的旅游资源，善用AI科技，以突破常规的表达形式展现无限创意。据资料显示，近年修读旅游与款待科的人数稳步上升，反映学界高度关注香港旅游业，作为主办机构，教育局与旅发局鼓励同学继续以创意为城市注入动力。

教育局首席教育主任李建寰（左八）及香港旅游发展局企业事务总经理李桦（右六），与获奖同学大合照。

教育局课程发展处与旅发局连续第四年合办「香港旅游业学生峰会」。

透过镜头发掘只在香港的隐世美景

2026年，峰会首次增设校际摄影比赛，鼓励同学走进18区，捕捉隐世旅游景点。比赛深受旅游与款待科学生支持，吸引了近800份作品参赛。冠军由迦密圣道中学的刘柏良同学夺得。他以「日落马湾」为主题，捕捉了旅游地标「马湾1868」的入口。画面以传统龙舟作前景，衬托金黄色的日落，展现出渔村风味，令人恨不得立刻到马湾一睹夕阳美景。

亚军得主同样来自迦密圣道中学，赵紫琰同学以「莲麻坑矿洞」为主角。该矿洞位于红花岭郊野公园内，于2024年底才刚活化重开，同学用独特的视角，将这新兴秘境呈现于观众眼前。

季军则由何文田官立中学的刘雨澄同学获得，她成功捕捉到香港第三高峰大东山的震撼日出与云海翻腾，展现出香港清晨静谧与壮丽的一面。

冠军 《日落马湾》，迦密圣道中学—— 刘柏良同学。

亚军 《矿洞秘境》，迦密圣道中学——赵紫琰同学。

季军《 大东山上的香港早晨》，何文田官立中学——刘雨澄同学。