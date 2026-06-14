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世界杯2026︱观塘APM设直播 睇波人潮塞满多层楼 商场料生意增约一成

社会
更新时间：14:50 2026-06-14 HKT
发布时间：14:50 2026-06-14 HKT

2026年世界杯近日开锣，本港多间商场均特设大屏幕直播赛事，期望借此带动人流。其中在观塘APM商场，今日（6月14日）直播澳洲以2比0击败土耳其的分组赛。《星岛》记者现场所见气氛非常热烈，欢呼声此起彼落。有市民直言，在商场观看赛事比在家中气氛更佳。

带动商场生意额增加8%至10%

中午12时，澳洲对土耳其赛事正式展开，在APM商场，赛事开始后不久场内气氛迅速升温，从大堂中庭到二楼的栏杆位置，都站满了观赛的市民，现场不时爆发出阵阵欢呼声。

时差因素带旺早晨餐饮生意

新地代理租务部助理总经理（推广）冯颖欣表示，体坛盛事一向有助带动体育用品的销情，预计相关商户的营业额将有8%至10%的增长。而商场亦预料，今年这项足球盛事可为暑假带来按年10%的人流增长。

她补充，今届赛事虽然受时差影响，大多安排于深夜或清晨进行，但透过与商户合作推出早餐优惠，成功带旺了早晨时段的餐饮生意。早上直播赛事，下午商场则举办工作坊及表演等活动，希望透过多元化的体验，让市民在商场逗留更长时间。

冯颖欣又指，世界杯结束后，商场将继续举办更多运动相关活动，例如加入时下流行的竞步元素等，期望让大家「不要觉得世界杯完了就结束了」。

球迷笑言：「唔使钱咪嚟睇下啰」

《星岛》记者在商场访问多位市民。在二楼观赛的Eric表示，家中的免费频道只能收看25场赛事，而商场则免费提供全部场次，既方便又充满热闹气氛。被问到会否考虑到酒吧或酒楼看球，他坦言不会选择酒楼，因为位置不便，且有最低消费，也未必有位子。他计划看完球后去吃个下午茶，并笑言：「唔使钱咪嚟睇下啰，放假啊嘛。」

年纪小小的球迷Hugo与家人一同前来，他说自己很喜欢看足球，平时也有踢球的习惯，偶尔会到朋友家中观看赛事。他认为在商场看球气氛更好，因为人潮众多更显热闹。他又说，之后会与家人一起吃饭，如果家人允许，他也想买一些足球用品。

市民邱先生则表示，自己只是刚好路过，打算感受一下气氛便离开，会在商场里「兜一圈再走」。不过他认为，今届世界杯的宣传力度不足，身边的人讨论不够多，除了收费直播平台和商场之外，其他地方也未必感受到赛事热潮。

记者：周育莹

摄影：陈浩元

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