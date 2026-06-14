天气︱天文台料今晚至周二部分地区雨势特大 有需要时会发暴雨警告 吁市民上班上学前留意天气提示

【天文台/天气/端午节】踏入梅雨季，受活跃西南季候风及低压槽影响，近日大雨连连。天文台发表最新九天天气预报，延长大雨预测，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地区雨势依然较大。

天气︱天文台：周日至周二部分地区雨势特别大

天文台于今日下午4时30分发出特别天气提示，指受活跃西南季候风及低压槽影响，未来数日本港天气持续不稳定。预料今晚至周二（6月14至16日）部分地区雨势特别大，有机会出现水浸，市民应采取适当的预防措施，以防止可能引致的损失。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民上班上学前请留意天文台的天气提示和天气警告信息，亦需小心考虑交通情况。

根据九天天气预报，天文台于上一报中，原预料大雨雨势只持续至周二（16日），周三间中有骤雨及雷暴。不过，根据最新一报预测，周三料延续雨势，部分地区雨势较大，周四初时部分地区仍骤雨较多。换言之由今日至周四，天气方面仍有较大的雨势。

天文台表示，受活跃西南季候风及低压槽影响，未来一两日华南沿岸间中有大骤雨及狂风雷暴。预料该低压槽会在本周中期于广东沿岸及南海北部一带徘徊，该区天气仍然不稳定。位于西北太平洋的副热带高压脊会在本周后期向西伸展，广东骤雨逐渐减少，天色好转，内陆地区天气渐转酷热。