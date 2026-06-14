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天文台︱最新预报大雨天气料延长 周三部分地区雨势仍较大 大骤雨及狂风雷暴天气持续

社会
更新时间：13:18 2026-06-14 HKT
发布时间：13:18 2026-06-14 HKT

【天文台/天气/端午节】踏入梅雨季，受活跃西南季候风及低压槽影响，近日大雨连连。天文台发表最新九天天气预报，延长大雨预测，料周三（17日）及周四（18日）本港部分地区雨势依然较大。

天气︱较大雨势料延长至周四

根据九天天气预报，天文台于上一报中，原预料大雨雨势只持续至周二（16日），周三间中有骤雨及雷暴。不过，根据最新一报预测，周三料延续雨势，部分地区雨势较大，周四初时部分地区仍骤雨较多。换言之由今日至周四，天气方面仍有较大的雨势。

天文台表示，受活跃西南季候风及低压槽影响，未来一两日华南沿岸间中有大骤雨及狂风雷暴。预料该低压槽会在本周中期于广东沿岸及南海北部一带徘徊，该区天气仍然不稳定。位于西北太平洋的副热带高压脊会在本周后期向西伸展，广东骤雨逐渐减少，天色好转，内陆地区天气渐转酷热。

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