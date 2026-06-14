天文台早上6时20分取消黄色暴雨警告 维持逾8小时

天文台周日（14日）晚上7时55分发特别天气提示，预料本港未来一两小时广泛地区可能受大雨影响。天文台晚上9时40分发出黄色暴雨警告，直至周一（15日）早上6时20分取消，即共悬挂了大约8个多小时。

天文台下午指，一股清劲至强风程度的西南季候风正影响广东沿岸，该区有雷雨。本港早上新界东部录得超过10毫米雨量。此外，现时位于广东内陆的低压槽正逐渐靠近沿岸地区。

天气︱今明两日部分地区雨势特别大

本港地区下午及今晚多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大。吹和缓至清劲西南风，离岸及高地间中吹强风。展望未来一两日雨势有时颇大及有狂风雷暴。星期三及星期四天气仍然不稳定。

天文台指，今日及星期一（6月14日及15日）部分地区雨势特别大，预料两日的累积雨量可达200毫米。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示，呼吁市民留意天文台的天气提示和天气警告信息，筹办或进行户外活动时应注意雷雨和狂风可能带来的影响。

天文台指，受活跃西南季候风及低压槽影响，未来一两日华南沿岸间中有大骤雨及狂风雷暴。预料该低压槽会在本周中期于广东沿岸及南海北部一带徘徊，该区天气仍然不稳定。位于西北太平洋的副热带高压脊会在本周后期向西伸展，广东骤雨逐渐减少，天色好转，内陆地区天气渐转酷热。