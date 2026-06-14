天文台｜低压槽今日逐渐靠近 部分地区雨势特别大 未来数日天气持续不稳定

天文台表示，受活跃西南季候风及低压槽影响，未来数日本港天气持续不稳定；今日及星期一（6月14日及15日）部分地区雨势特别大，预料两日的累积雨量可达200毫米。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。

天气︱今明两日部分地区雨势特别大

天文台提到，西南季候风正为广东沿岸带来雷雨。此外，现时位于华南北部的低压槽会在今日逐渐靠近沿岸地区。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约30度。吹和缓至清劲西南风，离岸及高地间中吹强风。

展望明日雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。